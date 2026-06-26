行政院補提中選會3人選 立法院預計7月3日投票表決

行政院日前公布補提名中選會3名委員人選，包括副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人法務部政務次長黃謀信及律師蔡維哲，立法院朝野協商達共識，定於下周五（7／3）進行人事同意權投票。

由於中選會前一波人事案中共有3人遭立院否決，行政院日前公布補提名3位委員名單。其中，沈淑妃曾獲行政院模範公務員，黃謀信為法務部政務次長，蔡維哲則具法律、經濟專業背景。

根據今日院會朝野黨團協商結果，各黨團預計於7月3日院會報告事項結束後，進行中央選舉委員會人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時。行使同意權案投票時，副主任委員及2位委員被提名人併為一張同意權票，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。