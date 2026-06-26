鞭刑公投遭國民黨中央封殺 洪孟楷：無法理解 持續推該做的嚴刑峻法

國民黨文傳會主委陳以信今早表示，國民黨正規畫於九合一大選期間提出全國性公投案，同時也說「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。國民黨立委洪孟楷對此表示無法理解，但該走的路還是要走，只要虐童、詐騙等層出不窮，該做的嚴刑峻法仍會推動。

針對國民黨表態鞭刑公投非優先推動項目，洪孟楷表示，性侵、詐騙等犯罪愈少愈好，也一直希望台灣社會不要有這些犯罪。但遺憾的是，過去這幾年，這些犯罪層出不窮。政府無法拿出積極有效的做法，因此民意反映，希望亂世用重典。大家應該思考的是，怎樣能夠遏止犯罪？這也是提出鞭刑打詐公投最核心的理念跟初衷。因太多民眾反映跟抱怨，希望台灣社會有公平正義。

洪孟楷說，當時在記者會也好，或者連署國民黨團25位委員提案的時候，都講得非常清楚。今天黨中央說還要再凝聚共識，真的沒有辦法理解，但也只能尊重黨中央的說法。後續黨中央會不會有什麼說法，要請黨中央說明。

洪孟楷表示，該走的路，還是要走。他指的是，無法用公投的方式，他之前跟大家說過，他有提出相關的版本，適時也會提出來，走修法的流程。但公投的程序是補足程序正義，在追求公平正義這條路上，只要台灣的性侵、虐童、詐騙層出不窮，無法有效遏止的話，該做的嚴刑峻法，該展現出來的態度，還是會持續推動。

洪孟楷表示，公投在這過程裡，不知道是不是因為民進黨不支持，而國民黨、民眾黨還有要再溝通的空間？這些就不是他一個提案委員可以掌握，他身為113席立法委員之一，也要對選民負責，要對全國國人負責。該做的事情，會持續做。