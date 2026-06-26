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韓國瑜訪美受高規格待遇 台駐美學者：美國開始直接經營立院

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派訪美，眾院榮譽議長裴洛西親自接待。韓國瑜國會辦公室／提供
立法院長韓國瑜率跨黨派訪美，眾院榮譽議長裴洛西親自接待。韓國瑜國會辦公室／提供

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁分析說，美國國會此行願意高規格接待，等於承認台灣安全不能只靠執政黨與行政部門溝通，必須建立「國會對國會」的信任管道。

韓國瑜所率的跨黨派立委訪美團近日抵達華府，24日與參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、譚美（Tammy Duckworth）、夏茨（Brian Schatz）、羅森（Jacky Rosen）、默克利（Jeff Merkley）、金安迪（Andy Kim）和史羅金（Elissa Slotkin）等7位民主黨參議員見面。

參議員在會面後發出聯合聲明，肯定韓國瑜率跨黨派立委訪問。許毓仁評論說，韓國瑜此行的重要性遠超過一次例行性的國會交流。

針對參議員發布聯合聲明，許毓仁認為說，有3點政治象徵意義，包括國會不只表態友台，還向美國行政部門施壓，呼籲不要拖延140億美元的對台軍售；美方接受立法院長作為合作窗口，並承認台灣安全不能只靠執政黨與行政部門溝通，必須建立「國會對國會」的信任管道；美台關係正可能從行政對行政，逐步升級成國會對國會的制度化合作。

從韓國瑜率團訪美受到高規格待遇來看，許毓仁認為說，台美關係可能正在從行政部門主導，走向國會、產業、國防供應鏈共同支撐的新階段，認為美國知道台灣安全不只在總統府，也在立法院。

許毓仁說，台灣立法院現在掌握預算、軍購、特別條例與無人機採購，指美國開始直接經營立法院，而不是只透過行政部門，將來可能看美台雙方國防委員會與外交委員會建立固定交流機制。

此外，許毓仁認為說，此次由朝野共同組成代表團赴美，不僅展現台灣民主制度的成熟，更向華府傳遞一個重要訊息：攸關國家安全的議題，台灣仍有能力跨越黨派，共同與民主夥伴合作。

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