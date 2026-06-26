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陳以信：鞭刑公投涉刑事政策與價值討論 暫非國民黨優先公投項目

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片

針對外界關注國民黨是否推動全國性公投案，國民黨文傳會主委陳以信今早表示，國民黨正規畫於九合一大選期間提出全國性公投案，相關內容正由國民黨智庫及立法院黨團積極研擬中，將於完成評估後儘速定案，並向社會大眾正式說明。

目前已有國民黨立委洪孟楷等領銜倡議的「鞭刑公投」提案。陳以信表示，國民黨對此案並無特定立場。惟考量公投議題應力求聚焦，以利社會充分討論並做成有效之公投結果，黨中央現階段將以具高度社會共識者，做為優先公投提案。

陳以信說明，「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。他指出，待近期公投規畫定案後，國民黨將盡快向外界公開說明。

公投 陳以信 鞭刑

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