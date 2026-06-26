陳以信：鞭刑公投涉刑事政策與價值討論 暫非國民黨優先公投項目

高等法院25日針對民進黨前黨工涉共諜案進行二審宣判，撤銷原判決。其中，一審曾遭重判的被告黃取榮、邱世元、吳尚雨刑度皆有變更；其中，曾任外交部前部長吳釗燮諮議兼機要秘書的何仁傑，一審依違反國家機密保護法判刑八年二月，二審則改判無罪。共諜案的一審與二審刑度及認定結果出現巨大落差，迅速引發社會質疑。

2026-06-26 05:51