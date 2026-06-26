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大同醫護標案爭議延燒 工程會：未涉陸製設備認定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對媒體引述前立法委員黃國昌於社群發文，指摘工程會撤銷大同醫護標案停權處分「離譜至極」，工程會今日表示，該案經採購申訴審議委員會依法合議審議，且審議內容僅就交付設備是否為新舊品，未涉及中國製品之判斷，黃國昌所指摘非屬事實。

工程會指出，大同醫護參與資安院「醫療攻防演練OT場域建置」案，因資安院驗收時認定其交付的德製幫浦有使用痕跡、屬舊品，欲依《政府採購法》以文件不實及交付遲延有「情節重大」為由停權3年。

但依《採購法》規定，「情節重大」應考量廠商可歸責程度、機關損害輕重及廠商補救賠償措施。鑑於大同醫護在遭認定舊品後，立即向原廠購買並另行交付新品，並提出延長保固與教育訓練等補償，申訴會綜合考量後認定「情節尚非重大」，故依法撤銷原處分。

工程會強調，有關報導所指廠商交付設備是否為中國製品等爭議，並非本案資安院通知停權的內容，所以不是申訴會判斷的事項，黃前委員將非屬本案審議內容進行拼接，與事實不符。

工程會表示，申訴會委員係依法外聘具法律與採購專業之公正人士擔任。個案均須經大會合議審議，並經二分之一以上委員出席、出席過半數同意始得決議，屬獨立合議之委員會，確保審議判斷之公正與客觀。

大同 工程會 黃國昌

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