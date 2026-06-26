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韓國瑜率立委團會白宮官員 美方重申對台承諾不變

中央社／ 華盛頓25日專電

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問華府，今天與美國行政部門及智庫交流。據了解，韓國瑜一行人今天分別會晤白宮及戰爭部官員，美方重申對台承諾不變。

韓國瑜21日率跨黨派立委訪美，繼鳳凰城後，接著訪問華府。訪團昨天會晤7位民主黨籍聯邦參議員，接著出席駐美代表處舉辦的歡迎酒會，與超過30位聯邦眾議員交流。

據了解，韓國瑜一行人今天分別會晤白宮及戰爭部官員，美方重申對台承諾不變。

此外，韓國瑜率領的訪團今天中午也前往華府知名智庫傳統基金會交流，並於晚間舉辦僑宴。

韓國瑜在僑宴致詞表示，沒有大國和台灣有外交關係，台灣在國際上非常孤獨、寂寞，所以「國會外交一定要走出來」。他跟三黨的立法委員說，即使在立法院打得頭破血流、吵架吵到面紅耳赤，但對外一定要團結。

他說，這次長途飛行赴美訪問，儘管疲累，但訪團成員精神上都知道在為國會外交盡一己之力。「我們做得好，我們的僑民自然有面子，我們做得好，整個台灣越來越有底氣，所以國會外交非常重要」。

駐美代表俞大㵢在僑宴致詞表示，各位立法委員這幾天所接觸的對象，包括行政部門、國會及專家學者等，相信都可以感受到美國對台灣的支持是堅若磐石。

韓國瑜這次率領7名朝野立委訪美，展開國會外交，訪團成員包括國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥。

訪團明天將出席長榮航空台北－華盛頓首航儀式，隨後搭乘首航班機返台。

韓國瑜 白宮 美方 訪美

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