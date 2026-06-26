聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜率團訪美 與美國防部和白宮官員見面
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，據了解，立委訪問團25日分別與美國國防部和國安會官員見面，美方重申對台政策沒有改變。
韓國瑜25日晚間參與僑宴，他表示，台灣的國會外交必須走出來，指外交部有很多地方走不動，立法院可以來補足台灣外交的不足。
韓國瑜所率跨黨派立委訪問團24日拜訪美國國會，與多達40位聯邦參眾議員見面；訪團25日行程以拜會美國智庫和行政部門為主，據悉訪團上午前往美國在台協會（AIT）之後，中午則拜訪美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）。
訪問團下午雖然未前往白宮的艾森豪行政辦公大樓，但與白宮官員約定在第三地見面。據了解，美方向訪團表達對台政策沒有改變，雙方也討論到台灣的自我防衛議題。
韓國瑜傍晚則參加僑宴，由立法院宴請華府在地僑胞，現場席開12桌，約120人到場歡迎跨黨派訪問團。
韓國瑜在致詞時表示，僑胞在美國辛苦打拚，彼此還要分藍綠白紅，韓國瑜表示，這樣很沒有意義，應該要眼中不分藍綠白，心中只有「台灣情」。
韓國瑜也再度提到說，台灣是國際上的孤兒，外國人來台灣都稱讚台灣的地理位置好、產品好、人也好，東西又好吃，但外國只跟台灣談戀愛，從來不跟台灣結婚；韓國瑜稱大國都不敢跟台灣建交，指台灣在國際上非常孤獨、寂寞。
韓國瑜強調說，國會外交一定要走出來，指不同黨派的立委就算在立法院打得頭破血流、吵到面紅耳赤都沒有關係，但走出來了就要團結，別讓人「看衰」；韓國瑜說，國會外交很重要，稱外交部很多地方走不動，處處好像都躲躲藏藏，有很多事情不順，認為國會正好可以補足這個部分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。