新聞眼／韓國瑜爭取台灣安全　「情聖說」意在言外

韓國瑜以義大利情聖Giacomo Casanova卡薩諾瓦的情史比喻台灣的處境，綠營膝反射批評外交關係不是婚友社，卻未必真正理解韓國瑜談話背後所要傳達的訊息。

美國長期透過軍售、政治支持及國際場合發聲等方式展現挺台立場，台灣多年來也強化自我防衛，投入鉅額國防預算，卻始終無法換得明確的安全保證。

美國總統川普在川習會後受訪表示，「不想看到美國長途跋涉到九千五百英里外打一場戰爭」。台灣社會再次體認到國際政治終究是以國家利益為優先，而非建立在情感與承諾之上。

近年美方持續鼓勵深化台美合作，從經貿、科技到安全領域皆有所進展。然而，另一方面，川普也多次批評台灣搶走美國晶片生意，對台灣課徵關稅議題態度強硬，說台灣是「晶片小偷」，甚至遲遲未讓賴清德總統以過境方式踏上美國本土，都傷害台灣人民情感。

這些種種訊號交織之下，台灣民眾對美國政策自然有不同解讀，也更深刻感受到國際現實的複雜與多變。

韓國瑜率團拜會美國國會時，以「情聖說」形容台灣面臨的國際處境，強調台灣的國際參與空間日益受到擠壓，連呼吸都愈來愈困難。這番談話的重點並非討論男女關係，而是藉由淺顯易懂的比喻，向美國政界傳達台灣的感受，希望美國及國際社會能更重視台灣的處境與需求。

從另一個角度來看，韓國瑜以立法院長身分當面向美國國會議員反映台灣民意與感受，無論外界是否認同其說法，至少展現出直率表達立場的政治風格。在高度敏感的台美關係議題上，敢於提出不同觀點，展現台灣的民主精神。

與其將焦點放在比喻是否恰當，不如思考韓國瑜所提出的核心問題：當國際局勢快速變化時，台灣究竟應如何在大國競逐之間維護自身利益，並爭取更穩固的安全與發展空間。這或許才是「情聖說」真正值得深思之處。