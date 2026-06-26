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韓國瑜會裴洛西 美議員：盼賴總統能訪美

聯合報／ 記者陳熙文劉懿萱／華盛頓—台北連線報導
立法院長韓國瑜（前排右三）率領立委，24日在華府國會山莊拜會眾院榮譽議長議長裴洛西（前排右四），並與40多位聯邦參眾議員見面。 記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜（前排右三）率領立委，24日在華府國會山莊拜會眾院榮譽議長議長裴洛西（前排右四），並與40多位聯邦參眾議員見面。 記者陳熙文／攝影

立法院長韓國瑜率團訪美，他廿四日拜會美國國會，與多達四十多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西公開會面。眾院共和黨議員蒂法尼更表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。

跨黨派立委訪美團廿三日晚飛抵華府，於廿四日展開拜會行程；訪團上午聽取完我駐美代表處的業務工作報告之後，隨即前往美國國會山莊，與美國跨黨派議員座談與交流。

韓國瑜廿四日先與七位民主黨參議員座談；由於美國總統川普廿四日訪問國會山莊，與共和黨參議員會面，所以共和黨籍參議員皆不克出席。韓國瑜一行人結束拜訪參院後，即前往眾院朗沃斯辦公大樓參加美國國會台灣連線酒會。

酒會現場邀請到裴洛西、眾院共和黨團會議主席麥克林、眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平、眾院外委會榮譽主席麥考爾、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓等共計卅三位眾議員。

貝拉在致詞時表示，美國國會和政府對台灣的立場不變，指台灣關係法和對台六項保證依然堅定不移；貝拉表示，美國堅持台灣的未來由台灣人民決定，並表示美國希望捍衛台海現狀。貝拉歡迎台灣跨黨派立委訪問美國。裴洛西致詞時則強調說，美國國會對台灣的支持是跨黨派的，且不分參眾院。

民主黨眾議員趙美心提到，希望美台能達成雙邊的自由貿易協定，並認為台灣是美國前十大貿易夥伴，但依然無法避免雙重課稅，指這不合理，必須要讓「美台快速雙重稅收減免法案」在參院衝過終點線。

韓國瑜廿四日與七位民主黨籍聯邦參議員會談，參議員於會談發出聯合聲明，呼籲川普政府盡快通過一四○億美元的對台軍售。民進黨立委陳冠廷透露，與參、眾議員會晤時，多次談到無人機在現在戰場重要性，美方也非常積極回應，願意全力協助台灣提升無人機戰力。

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