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韓國瑜談台美處境「只能戀愛，不能結婚 」 籲美續挺台參與國際

聯合報／ 記者陳熙文蔡晉宇／華盛頓—台北連線報導
立法院長韓國瑜率團拜會美國國會，形容台美處境「只能戀愛，不能結婚」。圖為韓國瑜（右）與美眾院榮譽議長裴洛西（中）會面。 （美聯社）
立法院長韓國瑜率團拜會美國國會，形容台美處境「只能戀愛，不能結婚」。圖為韓國瑜（右）與美眾院榮譽議長裴洛西（中）會面。 （美聯社）

立法院韓國瑜率團訪美，他廿四日拜會美國國會。韓國瑜在出席美國國會台灣連線酒會時呼籲美方繼續支持台灣參與國際社會，指台灣在國際上要呼吸一口新鮮的空氣都非常困難，台美處境「就像是只能戀愛，不能結婚」，台灣願意在國際社會承擔更多責任，期盼美方好朋友持續協助台灣參與國際組織。

我駐美代表處廿四日在聯邦眾議院的朗沃斯辦公大樓舉辦美國國會台灣連線酒會歡迎韓國瑜一行人。

韓國瑜在酒會致詞時提到，美國是台灣第一大出口國，而台灣是美國第四大貿易夥伴。台灣在國際上有非常多成功的地方，但內心卻非常孤獨，指台灣在國際上要呼吸一口新鮮的空氣都非常困難。

韓國瑜說，每次外國國會議員訪台，稱讚台灣的成就，包括第一島鏈的重要性，又或是半導體產業的成功等，都讓他想到義大利的情聖Casanova，因為Casanova會不斷稱讚他的情人，卻不會與情人結婚。這就和台灣的處境一樣，所有國家都稱讚台灣，但都不能給承諾，台灣在國際處境有一種感覺：只能戀愛，不能結婚。

韓國瑜在致詞時拜託美國國會議員幫助台灣，就算不是明媒正娶也沒關係，讓台灣參與國際上的活動，指台灣迫切地希望加入國際刑警組織、國際民航組織，以及世界衛生組織等。大家都知道台美無法建立正式的外交關係，但這沒有關係，期盼台灣在國際組織上能展現出更多角色、負擔更多責任，讓長期挫折、有嚴重失敗感的台灣同胞，能感受到還能在國際上有行動自由空間。

立法院也發布新聞稿指出，韓國瑜表示，台灣面對許多挑戰，全體國人都清楚了解強化自身國防安全的重要性。以美國國徽中白頭海鵰分別緊握十三支箭與橄欖枝的象徵意義說明，國家增進實力的同時，亦在追求和平；面對當前區域情勢挑戰，台灣會繼續強化防衛能力，感謝美國長期以來對台灣安全與民主發展的堅定支持。

韓國瑜表示，台灣雖然缺乏天然資源，但擁有高科技半導體製造領先地位、優秀醫療技術與健保制度、繁盛的中小企業等，更是華人世界的民主燈塔。然而，堅強、努力的台灣卻相當孤獨，國際處境艱難；台灣願意在國際社會上承擔更多責任，期盼美國國會的好朋友持續支持台灣，協助台灣參與國際組織，讓台灣能持續為國際社會貢獻一己之力。

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