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快訊／預報仍有「顯著」雨勢 台南市府緊急宣布「26日全市停班停課」

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賴總統籲審預算救災 藍委駁仍有3兆可用

聯合報／ 記者鄭媁王小萌周佑政江良誠／連線報導

全台多地昨傳出淹水災情，民進黨指控，國民黨立委拖延總預算審查，導致行政院編列的一七○億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支。國民黨團回嗆，政府手上有近三兆元總預算可合法動用、一百四十七億元治水經費三月就已放行，救災錢一分不少，卻刻意隱瞞法規，用極端謊言恐嚇人民，行徑卑劣。

賴清德總統昨出席台鐵集集支線通車典禮，致詞表示「清明節已經過了，端午節粽子也吃了，中央政府總預算還沒過」，目前已進入汛期與颱風季，中央政府肩負救災、防災及建設推動責任，呼籲立法院朝野共同支持總預算案，盡速完成審查。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥指出，今年度總預算案金額高達三兆三百五十億元，依「預算法」，總預算未通過時，「履行法定義務支出」與「既有延續性計畫」皆可覈實動支；「災害防救法」也明定，各級政府編列的救災經費若不敷使用，可視需要調整當年度收支進行移緩濟急支應，不受預算法限制。

國民黨團 賴清德 總預算

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