快訊

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

聽新聞
0:00 / 0:00

工程會指大同醫護標案停權「情節尚非重大」 黃國昌轟：跪到腳都軟了

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／本報資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／本報資料照片

針對大同醫護取得資安院標案遭到解約，工程會撤銷刊登政府採購公報的停權處分，民眾黨主席黃國昌今天表示，還沒等到大同醫護有任何說明，反倒是工程會出來幫忙說項，解釋為何造假複驗、違法履約情節不重大，真的是看到綠媒巨獸跪出新高度。

黃國昌上午在臉書發文指出，大同醫護取得資安院標案卻造假欺騙遭到解約，工程會卻在本月撤銷刊登政府採購公報的停權處分。工程會晚間發布新聞稿回應，該案經採購申訴審議委員會依法合議審議，審議內容僅就交付設備是否為新舊品，並未涉及中國製品的判斷，黃國昌指摘非屬事實。

工程會說明，資安院驗收時認定大同醫護交付的德製幫浦有使用痕跡、屬於舊品，依照政府採購法以文件不實及交付遲延有「情節重大」為由停權三年。有鑑於大同醫護在遭到認定舊品後，立即向原廠購買並另行交付新品，同時提出延長保固與教育訓練等補償，申訴會綜合考量後認定「情節尚非重大」，因此依法撤銷原處分。

「工程會是看不懂中文、還是看到綠媒巨獸腳都軟了？」黃國昌稍早再度在臉書發文表示，對於違法履約卻能安全下莊，還沒等到大同醫護有任何說明，反倒是工程會像是大同醫護的發言人一樣出來說項，出來解釋為什麼造假複驗、違法履約情節不重大，「真的是看到大同醫護背後的新系大老和綠色巨獸，跪出了新高度。」

黃國昌指出，比較奇怪的是，自己早上的臉書發文是說「資安院長備詢時證實，大同醫護違反合約規範使用中國製品」，並沒有說「跟工程會或申訴審議判斷書有提到這部分」，工程會急著替大同醫護出頭是為了什麼？

黃國昌說，按照工程會的標準，拿假的新品保證書、用舊品來履約，被抓包之後只要趕快另行交付新品、提出延長保固與教育訓練就非「情節重大」，請問這個標準未來是全國所有廠商都適用，還是有綠色權貴當靠山的廠商才適用？還要請工程會釋疑。

大同 黃國昌 工程會

延伸閱讀

工程會撤銷大同醫護標案停權處分 黃國昌轟：洪奇昌安全下莊離譜至極

影／畢冊封面出包 屏東大同高中校名「縣」字變形 AI生成圖鬧笑話

民進黨共諜案／吳釗燮前機要8年2月逆轉「無罪」 高院：他只是人頭角色

從醫美偷拍風暴探討醫療影像治理 學者：目的正當與規範健全重於全面重罰

相關新聞

果農：沒市場 再低的關稅也沒意義

賴清德總統昨指鳳梨釋迦輸往中國大陸百分之廿九關稅難競爭，農漁產品要走的方向，盼像上架法國的芒果。多名南部、東部果農認為，如果完全沒有市場，再低的關稅也沒有意義，若中央認為關稅讓鳳梨釋迦在大陸失去競爭力，「那就應積極協助找解方，不是只有提出問題」。

藍疑5大首長「無限期代理」

立法院否決檢察總長徐錫祥人事後，總統府又隨即指派徐錫祥繼續代理，遭在野黨質疑架空立法權。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書上羅列，目前有五大重要機關首長都在代理中，包括司法院代理院長謝銘洋、監察院代理院長李鴻鈞、通傳會代理主委陳崇樹、公平會代理主委陳志民，以及代理檢察總長徐錫祥，她痛批這種「肥大官、嚴小吏」的雙重標準，令人無法接受。

我農產品總出口值 5年減少約兩成

賴清德總統昨出席活動時表示，許多人仍認為中國大陸是台灣農產品最大的外銷市場，但實際情況已經改變，現在台灣水果最大出口市場是日本，整體農產品出口最多的國家則是美國。但我國農產品總出口值五年減少約兩成，其他市場雖有成長，仍不足以完全彌補中國大陸市場萎縮造成的出口缺口。

首度表態 總統：芒果銷法國很貴才是方向

台東鳳梨釋迦被陸委會副主委梁文傑點名是「完全仰中共鼻息」的農產品，連日引發爭議，賴清德總統昨首度對此表態。他表示，鳳梨釋迦輸陸關稅達百分之廿九，競爭難度提高，目前台灣整體農產品出口最多的國家則是美國，政府近年透過經貿談判，向美國爭取到很好的利益，許多農產品都是零關稅，「台灣芒果銷到法國很貴，這才是我們要走的方向」。

徐錫祥代理檢察總長再成焦點 在野批架空立院 綠反嗆獵殺人事

立法院司法及法制委員會昨針對「憲政獨立機關首長代理制度現況」邀請相關部會報告，代理檢察總長徐錫祥人事案再成焦點。藍白立委認為，徐未通過人事同意卻無限期代理，架空立委職權；綠委表示，藍白用政黨競爭「獵殺」人事，討論代理制是假議題。

4駐台機構關切陸侵擾行為 北京：不是嗓門大就對

中國大陸日前在台灣以東海域展開「執法行動」。美、英、法、德駐台機構廿四日表態認為，中方行動威脅區域穩定。大陸國防部發言人張曉剛昨天就此回應，「判斷是非的標準，不是看誰的嗓門大」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。