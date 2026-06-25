工程會指大同醫護標案停權「情節尚非重大」 黃國昌轟：跪到腳都軟了

針對大同醫護取得資安院標案遭到解約，工程會撤銷刊登政府採購公報的停權處分，民眾黨主席黃國昌今天表示，還沒等到大同醫護有任何說明，反倒是工程會出來幫忙說項，解釋為何造假複驗、違法履約情節不重大，真的是看到綠媒巨獸跪出新高度。

黃國昌上午在臉書發文指出，大同醫護取得資安院標案卻造假欺騙遭到解約，工程會卻在本月撤銷刊登政府採購公報的停權處分。工程會晚間發布新聞稿回應，該案經採購申訴審議委員會依法合議審議，審議內容僅就交付設備是否為新舊品，並未涉及中國製品的判斷，黃國昌指摘非屬事實。

工程會說明，資安院驗收時認定大同醫護交付的德製幫浦有使用痕跡、屬於舊品，依照政府採購法以文件不實及交付遲延有「情節重大」為由停權三年。有鑑於大同醫護在遭到認定舊品後，立即向原廠購買並另行交付新品，同時提出延長保固與教育訓練等補償，申訴會綜合考量後認定「情節尚非重大」，因此依法撤銷原處分。

「工程會是看不懂中文、還是看到綠媒巨獸腳都軟了？」黃國昌稍早再度在臉書發文表示，對於違法履約卻能安全下莊，還沒等到大同醫護有任何說明，反倒是工程會像是大同醫護的發言人一樣出來說項，出來解釋為什麼造假複驗、違法履約情節不重大，「真的是看到大同醫護背後的新系大老和綠色巨獸，跪出了新高度。」

黃國昌指出，比較奇怪的是，自己早上的臉書發文是說「資安院長備詢時證實，大同醫護違反合約規範使用中國製品」，並沒有說「跟工程會或申訴審議判斷書有提到這部分」，工程會急著替大同醫護出頭是為了什麼？

黃國昌說，按照工程會的標準，拿假的新品保證書、用舊品來履約，被抓包之後只要趕快另行交付新品、提出延長保固與教育訓練就非「情節重大」，請問這個標準未來是全國所有廠商都適用，還是有綠色權貴當靠山的廠商才適用？還要請工程會釋疑。