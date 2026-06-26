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二審逆轉 民進黨4黨工涉共諜改輕判

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
時任外交部長吳釗燮諮議何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜一審均遭重判，台灣高等法院昨天改判何無罪、黃改判六年、邱改判五年徒刑。本報資料照片
時任外交部長吳釗燮諮議何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜一審均遭重判，台灣高等法院昨天改判何無罪、黃改判六年、邱改判五年徒刑。本報資料照片

民進黨爆發共諜案，時任外交部長吳釗燮諮議何仁傑被控提供機敏資料給民進黨前黨工黃取榮，再傳送給中共情工人員，一審依違反國家機密保護法判刑八年二月，但台灣高等法院認為何僅是「人頭角色」而非共犯，昨逆轉改判無罪，可上訴。

一審依違反國家機密保護法、洗錢罪判黃取榮十年徒刑、民主學院前副主任邱世元六年二月徒刑；另時任副總統賴清德辦公室諮議吳尚雨判四年。高院昨改判黃六年、邱五年、吳三年徒刑。

檢方起訴，黃取榮赴大陸經商，而結識中央軍委會情報人員被吸收為共諜，二○一七年介紹邱世元接觸情工人員、當下線，在台物色、接觸、吸收國人，刺探、收集政府機關機敏資料。

何仁傑二○二三年利用確認外交部長行程、業務人員向部長報告，抑或私下查看資料機會，蒐集台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等機密，再交付黃取榮；黃取榮混和公開資料和秘密及機密資料，撰寫成分析報告，以加密軟體傳送給中共情工人員，一審重判何仁傑八年二月徒刑。

案件上訴，高院以三大理由判何仁傑無罪，首先認定黃取榮撰寫的文件並非機密，多是引述公開政府公告或新聞稿，文件內容資訊來源混雜、時序錯置、記載未正確或不符實際情況，黃則是蒐集不同公開資訊再加以拼貼、整編，內容不具有「非公知性」，不屬秘密事項。

其次，黃取榮、邱世元為膨脹自身人脈與能力，常向中共情工人員虛構、誇大、包裝資訊來源，而黃取榮與何仁傑對話紀錄中，除逢年過節傳簡短文字或貼圖互相問候，平日無特別聯繫，更遑論有相約會面、討論交付情資，且黃提供給情工人員的何仁傑個人資料，有諸多不符事實的資訊，或虛構描述何的人際網絡，可證兩人無密切往來或特殊情誼。

第三，依外交部作業程序，各單位機密文件均有相應處理機制，機密訊息只有關係人可以接觸，不是任職外交部辦公室的任何人都能輕易耳聞或自由查閱，而何仁傑平日業務範圍與本案外交機敏文件無關，不能只因何曾任職於外交部長辦公室，就認定他曾為黃取榮取得機密文件。

高院認為，黃取榮向中共情工人員建構的情報網絡中，何仁傑只是黃取榮用來包裝資訊來源、誇大工作成果及請領經費的「人頭角色」，不是實際參與情蒐工作、洩漏我國外交機密的共犯。

共諜 民進黨 邱世元 吳釗燮 賴清德 黃取榮

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