快訊

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

陸海警船侵擾 11部會推演海上脅迫

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴總統主持「全社會防衛韌性委員會第八次委員會議」。圖／總統府提供
賴總統主持「全社會防衛韌性委員會第八次委員會議」。圖／總統府提供

大陸海警船等近期頻繁侵擾台灣周邊海域，總統府全社會防衛韌性委員會昨邀集十一個部會針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上推演。賴清德總統會後裁示，請國安會國防部海委會持續強化海空域情資整合及即時通報機制，提升針對異常活動的預警能力，確保第一時間掌握情勢發展。

防衛韌性委員會桌上推演

全社會防衛韌性委員會昨上午進行桌上推演，共有內政部、外交部、國防部、財政部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、數發部、金管會及海委會等十一個部會參與。府方人士表示，推演採研討式進行，不設紅藍軍，參演者均扮演台灣方，分組討論各項作業等處置。

推演想定為中國海警無預警在台灣周邊部分水域展開襲擾，要求進出台灣港口的國內外船舶須於中國「國際貿易單一窗口」申報，並逐步採取查驗、登檢、扣押等措施，升高對我國海上運補干擾。

府方人士說，這次推演分為三個動次，包括海上灰帶威脅、高強度海上脅迫，以及物資接收轉運安全維護。以檢驗跨部會協調、能源與民生物資運補、情資匯整、商貨船聯繫、海上執法與必要驅離等能力。

賴總統表示，這幾年來，中國對日本、台灣、菲律賓等周邊國家的灰色地帶侵擾、威脅及滲透，已經造成印太國家和國際社會的不安。尤其近期中國對東海、南海和台海周邊海域，以執法、巡查或掃測為名的海上行動，已不再是單純的技術性活動，而是假借執法之名，遂行擴張之實，破壞印太區域的安全、和平穩定的現狀，也破壞以規則為基礎的國際秩序。七大工業國集團（Ｇ７）領袖峰會上周的聯合聲明，明確指出建立一個基於法治、自由及開放印太地區的重要性，並且重申堅決反對任何以武力或脅迫等手段，單方面改變東海、南海，以及台海現狀。

強化執法能量落實驅離措施

賴總統說，台灣會響應Ｇ７的呼籲，並且落實「集體防禦、責任分擔」，持續與理念相近國家密切合作，共同維護印太和平穩定。針對防衛委員會的桌上推演，賴總統裁示，持續精進與國內外商貨船的通報聯繫機制，強化海上執法能量，落實必要的驅離措施，並完善航線規畫、無人機偵搜及戒護安全機制，提升海域監控與應變能力。

賴總統也指示，加強無人機運用縱深，協助海、陸運交通管制與戒護等整備，讓國家的關鍵系統，在任何情境下都能維持基本運作。要強化跨部會的危機決策與訊息發布機制，也要強化國際戰略溝通，要確保對外說明一致、即時、透明，避免資訊落差，造成疑慮。

國安會 海委會 國防部

延伸閱讀

防衛委員會海上脅迫桌上推演 賴總統：持續強化海空域情資整合

防衛委員會高強度海上脅迫桌推完成 政府強化跨部會應處與國際溝通

稱中國對台海周邊假借執法之名行擴張之實 賴總統：破壞和平穩定現狀

韌性整備需貼近真實情境 賴總統四點裁示

相關新聞

紙上推演陸海警脅迫 我3方針應變

總統府全社會防衛韌性委員會昨針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上推演，聚焦中國可能以「假執法、真侵擾」方式干擾台灣海上交通與運補，藉由跨部會整合協調，強化軍民協作及文職部會應處準備。

4駐台機構關切陸侵擾行為 北京：不是嗓門大就對

中國大陸日前在台灣以東海域展開「執法行動」。美、英、法、德駐台機構廿四日表態認為，中方行動威脅區域穩定。大陸國防部發言人張曉剛昨天就此回應，「判斷是非的標準，不是看誰的嗓門大」。

首度表態 總統：芒果銷法國很貴才是方向

台東鳳梨釋迦被陸委會副主委梁文傑點名是「完全仰中共鼻息」的農產品，連日引發爭議，賴清德總統昨首度對此表態。他表示，鳳梨釋迦輸陸關稅達百分之廿九，競爭難度提高，目前台灣整體農產品出口最多的國家則是美國，政府近年透過經貿談判，向美國爭取到很好的利益，許多農產品都是零關稅，「台灣芒果銷到法國很貴，這才是我們要走的方向」。

果農：沒市場 再低的關稅也沒意義

賴清德總統昨指鳳梨釋迦輸往中國大陸百分之廿九關稅難競爭，農漁產品要走的方向，盼像上架法國的芒果。多名南部、東部果農認為，如果完全沒有市場，再低的關稅也沒有意義，若中央認為關稅讓鳳梨釋迦在大陸失去競爭力，「那就應積極協助找解方，不是只有提出問題」。

我農產品總出口值 5年減少約兩成

賴清德總統昨出席活動時表示，許多人仍認為中國大陸是台灣農產品最大的外銷市場，但實際情況已經改變，現在台灣水果最大出口市場是日本，整體農產品出口最多的國家則是美國。但我國農產品總出口值五年減少約兩成，其他市場雖有成長，仍不足以完全彌補中國大陸市場萎縮造成的出口缺口。

藍疑5大首長「無限期代理」

立法院否決檢察總長徐錫祥人事後，總統府又隨即指派徐錫祥繼續代理，遭在野黨質疑架空立法權。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書上羅列，目前有五大重要機關首長都在代理中，包括司法院代理院長謝銘洋、監察院代理院長李鴻鈞、通傳會代理主委陳崇樹、公平會代理主委陳志民，以及代理檢察總長徐錫祥，她痛批這種「肥大官、嚴小吏」的雙重標準，令人無法接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。