綠共諜二審逆轉 在野不滿輕描淡寫 促賴吳說清楚

外交部前部長吳釗燮助理何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨等四人涉共諜案遭判刑，但高院二審全部逆轉改輕判或無罪。對此，國民黨立委羅智強批評，民眾看得一頭霧水，賴總統、吳釗燮應該向社會大眾說明；民眾黨立法院黨團總召陳清龍則說，人民恐怕難以接受，希望檢方依法上訴。

國民黨立委馬文君說，這幾起共諜案涉及民進黨高層，甚至包括總統府、外交部等接觸核心機密資訊的單位。雖然部分案件已有判刑結果，也有被告因證據不足獲判無罪，但相關人員究竟接觸或洩漏了哪些資訊，社會大眾難免產生質疑。

馬文君指出，民進黨過去常以「賣台」、「共諜」標籤扣在野帽子，對地方首長赴中交流、協助農產品行銷，或簽署不具法律拘束力的ＭＯＵ都大肆批評；如今面對發生在自身陣營內的案件，卻輕描淡寫帶過，標準明顯不一致。

羅智強表示，民進黨高層幕僚群的共諜案從有罪改判到輕判、甚至無罪，「大逆轉」式的結果，民眾看得一頭霧水。台商努力打拚，被抹紅說是第五縱隊；賣水果給對岸的台東縣長饒慶鈴，要被政府查處；而一審被認定真正賣機密、危害國家安全的綠營高層幕僚，卻獲改判無罪，應該問問這些幕僚們的高官老闆們，到底出賣機密的狀況如何？羅智強質疑，這樣的情節都能改判無罪，吳釗燮作為最了解情況的頂頭上司，應出面向國人說明；吳尚雨曾任賴清德的副總統辦公室諮議，賴總統跟總統府高層應向全民釋疑、檢討國安系統有無漏洞。若真如何仁傑所說「沒做錯事」，也歡迎吳釗燮幫忙「申冤」，把細節講清楚，由社會公評。

陳清龍表示，民進黨最愛講抗中保台，自己卻在府院黨豢養共諜，賴總統至今也未向社會道歉，如今高等法院推翻一審判決，人民恐怕難以接受，希望檢方依法上訴，嚴懲不法共諜。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則說，對涉犯共諜者絕不寬貸，至於司法個案，尊重司法判決。