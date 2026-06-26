藍疑5大首長「無限期代理」

立法院否決檢察總長徐錫祥人事後，總統府又隨即指派徐錫祥繼續代理，遭在野黨質疑架空立法權。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書上羅列，目前有五大重要機關首長都在代理中，包括司法院代理院長謝銘洋、監察院代理院長李鴻鈞、通傳會代理主委陳崇樹、公平會代理主委陳志民，以及代理檢察總長徐錫祥，她痛批這種「肥大官、嚴小吏」的雙重標準，令人無法接受。

翁曉玲表示，「職務代理制度」本來是為了維持機關業務正常運作的暫時措施，因此職務代理人本質上就不是職務主責人，若是一項職務因故須要代理，就應要有代理期間和次數的限制，不該把代理變常態，而這麼顯而易懂的公務機關行事原則，沒想到賴政府執政短短二年，全部被推翻。

翁曉玲表示，考試院制定的「各機關職務代理應行注意事項」行之多年，明訂代理期間原則上以一年為限，並且適用於機關首長和副首長。但這項規則，竟然遇到位高權重的大官們就轉彎，像是監察院院長、司法院院長、ＮＣＣ主委、公平會主委等這麼重要的首長職務，竟可以長期、無限期的代理。

翁曉玲質疑，這些荒誕案例，凸顯出目前憲政機關、獨立機關首長職務代理的嚴重缺失。既然一般公務員的職務代理不得長期化，為何掌握國家重大權力的憲政機關和獨立機關首長，卻可以長期代理、甚至無限期代理？這種「肥大官、嚴小吏」的雙重標準，令人無法接受。