快訊

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

聽新聞
0:00 / 0:00

我農產品總出口值 5年減少約兩成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

賴清德總統昨出席活動時表示，許多人仍認為中國大陸是台灣農產品最大的外銷市場，但實際情況已經改變，現在台灣水果最大出口市場是日本，整體農產品出口最多的國家則是美國。但我國農產品總出口值五年減少約兩成，其他市場雖有成長，仍不足以完全彌補中國大陸市場萎縮造成的出口缺口。

農業部日前表示，中國大陸自二○二○年起陸續暫停輸入台灣多項農產品，二○二一年至二○二五年，台灣農產品出口中國大陸以外市場的出口值為卅九點四億美元至四十五點六億美元，皆高於二○二○年的卅八點九億美元。

農業部統計資料顯示，二○一九年中國大陸為我國最大農產品出口市場，出口值十二點七億美元，占總出口百分之廿二點九；日本以九點一億美元、占百分之十六點三居次，美國則以六點二億美元、占百分之十一點二，排名第三，香港約四億美元，占比百分之七點三，排第四。

直到二○二二年，情勢出現反轉，美國以九點一億美元、占百分之十七點五，成為我國最大農產品出口市場，日本八點五億美元、占百分之十六點三居次；中國大陸出口值則降至六點七億美元，占比下滑至百分之十二點九，退居第三，香港四點五億美元，占比為百分之八點七，居第四。

出口 中國大陸 農業部

延伸閱讀

影／為鳳梨釋迦滅火 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

鳳梨釋迦風波惹議…賴總統稱美國才是最大市場 藍委批：農產品外銷不是選邊站

農產品輸陸 柬埔寨開通寮國通道

陸喊幫助台灣農漁民 陸委會：「養套殺」過程承受貿易不確定性

相關新聞

紙上推演陸海警脅迫 我3方針應變

總統府全社會防衛韌性委員會昨針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上推演，聚焦中國可能以「假執法、真侵擾」方式干擾台灣海上交通與運補，藉由跨部會整合協調，強化軍民協作及文職部會應處準備。

4駐台機構關切陸侵擾行為 北京：不是嗓門大就對

中國大陸日前在台灣以東海域展開「執法行動」。美、英、法、德駐台機構廿四日表態認為，中方行動威脅區域穩定。大陸國防部發言人張曉剛昨天就此回應，「判斷是非的標準，不是看誰的嗓門大」。

首度表態 總統：芒果銷法國很貴才是方向

台東鳳梨釋迦被陸委會副主委梁文傑點名是「完全仰中共鼻息」的農產品，連日引發爭議，賴清德總統昨首度對此表態。他表示，鳳梨釋迦輸陸關稅達百分之廿九，競爭難度提高，目前台灣整體農產品出口最多的國家則是美國，政府近年透過經貿談判，向美國爭取到很好的利益，許多農產品都是零關稅，「台灣芒果銷到法國很貴，這才是我們要走的方向」。

果農：沒市場 再低的關稅也沒意義

賴清德總統昨指鳳梨釋迦輸往中國大陸百分之廿九關稅難競爭，農漁產品要走的方向，盼像上架法國的芒果。多名南部、東部果農認為，如果完全沒有市場，再低的關稅也沒有意義，若中央認為關稅讓鳳梨釋迦在大陸失去競爭力，「那就應積極協助找解方，不是只有提出問題」。

我農產品總出口值 5年減少約兩成

賴清德總統昨出席活動時表示，許多人仍認為中國大陸是台灣農產品最大的外銷市場，但實際情況已經改變，現在台灣水果最大出口市場是日本，整體農產品出口最多的國家則是美國。但我國農產品總出口值五年減少約兩成，其他市場雖有成長，仍不足以完全彌補中國大陸市場萎縮造成的出口缺口。

藍疑5大首長「無限期代理」

立法院否決檢察總長徐錫祥人事後，總統府又隨即指派徐錫祥繼續代理，遭在野黨質疑架空立法權。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書上羅列，目前有五大重要機關首長都在代理中，包括司法院代理院長謝銘洋、監察院代理院長李鴻鈞、通傳會代理主委陳崇樹、公平會代理主委陳志民，以及代理檢察總長徐錫祥，她痛批這種「肥大官、嚴小吏」的雙重標準，令人無法接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。