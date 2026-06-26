我農產品總出口值 5年減少約兩成

賴清德總統昨出席活動時表示，許多人仍認為中國大陸是台灣農產品最大的外銷市場，但實際情況已經改變，現在台灣水果最大出口市場是日本，整體農產品出口最多的國家則是美國。但我國農產品總出口值五年減少約兩成，其他市場雖有成長，仍不足以完全彌補中國大陸市場萎縮造成的出口缺口。

農業部日前表示，中國大陸自二○二○年起陸續暫停輸入台灣多項農產品，二○二一年至二○二五年，台灣農產品出口中國大陸以外市場的出口值為卅九點四億美元至四十五點六億美元，皆高於二○二○年的卅八點九億美元。

農業部統計資料顯示，二○一九年中國大陸為我國最大農產品出口市場，出口值十二點七億美元，占總出口百分之廿二點九；日本以九點一億美元、占百分之十六點三居次，美國則以六點二億美元、占百分之十一點二，排名第三，香港約四億美元，占比百分之七點三，排第四。

直到二○二二年，情勢出現反轉，美國以九點一億美元、占百分之十七點五，成為我國最大農產品出口市場，日本八點五億美元、占百分之十六點三居次；中國大陸出口值則降至六點七億美元，占比下滑至百分之十二點九，退居第三，香港四點五億美元，占比為百分之八點七，居第四。