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果農：沒市場 再低的關稅也沒意義

聯合報／ 記者尤聰光潘奕言謝進盛／連線報導

賴清德總統昨指鳳梨釋迦輸往中國大陸百分之廿九關稅難競爭，農漁產品要走的方向，盼像上架法國的芒果。多名南部、東部果農認為，如果完全沒有市場，再低的關稅也沒有意義，若中央認為關稅讓鳳梨釋迦在大陸失去競爭力，「那就應積極協助找解方，不是只有提出問題」。

屏東縣枋山鄉建賢果菜運銷合作社理事主席陳明賢說，過去愛文芒果銷售地以日本、南韓最多，其次為香港、新加坡、美國，近年則積極開發歐洲市場，這次首度外銷到法國很成功，但空運費用高，運輸長達四十八小時耗損率也高，「雖還是有賺，但利潤不像帳面上看起來這麼好」。

今年芒果豐收，行情卻未比以往好。甫獲今年台南芒果評鑑冠軍的南化區果農林于修說，因產期缺水，小果相對比往年多，果粒小也恐無法通過外銷門檻，勢必又只能回銷台灣市場；屏東王姓芒果農說，豐收但果實平均比往年都小顆，整體產量噸數並未增加很多。

對於賴總統指大陸關稅令台東鳳梨釋迦競爭難度明顯提高。台東卑南鄉種鳳梨釋迦逾廿年的劉姓果農說，農民都知道關稅會增加成本，但如果完全沒有市場，再低的關稅也沒有意義；他說，過去幾年鳳梨釋迦外銷受阻時，產地價格明顯受衝擊，不少人都曾面臨銷售壓力，所以有穩定採購需求，農民都樂觀其成。

「有市場總比沒有市場好，最怕的是採收後堆在倉庫裡。」台東吳姓果農說，如果中央認為關稅確實讓台東鳳梨釋迦失去競爭優勢，就應積極協助農民尋找解方，而不是只有提出問題；另一名果農說，大陸關稅高，「政府有沒有辦法幫農民談？或幫忙降成本？」台東鳳梨釋迦甜度適中、果肉細緻、種子少，仍具獨特競爭力。

台東縣農會表示，農民最關心的從來不是政治立場，而是市場是否穩定、價格是否合理，任何能夠增加銷售機會的市場，都值得重視與爭取。

關稅 鳳梨 芒果

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