首度表態 總統：芒果銷法國很貴才是方向

台東鳳梨釋迦被陸委會副主委梁文傑點名是「完全仰中共鼻息」的農產品，連日引發爭議，賴清德總統昨首度對此表態。他表示，鳳梨釋迦輸陸關稅達百分之廿九，競爭難度提高，目前台灣整體農產品出口最多的國家則是美國，政府近年透過經貿談判，向美國爭取到很好的利益，許多農產品都是零關稅，「台灣芒果銷到法國很貴，這才是我們要走的方向」。

賴總統昨天出席集集線全線通車典禮時表示，許多人仍認為中國大陸是台灣農產品最大的外銷市場，但實際情況已經改變；近年大陸對台灣農產品政策也出現變化，常以檢疫或品質標準等理由限制輸入，近期更取消卅四項免關稅優惠措施；以台東鳳梨釋迦為例，在優惠取消後，輸陸關稅高達百分之廿九，「其實是很難競爭的啦」。

賴總統說，目前台灣水果最大出口市場是日本，整體農產品出口最多的國家則是美國，政府近年透過經貿談判，向美國爭取到很好的利益，茶葉、芒果、火鶴花、蝴蝶蘭等都是零關稅。

總統強調，希望台灣的產品銷往全世界，進軍美國、歐洲等高端市場，「最近台灣芒果外銷法國，很貴很貴很貴，這就是我們要走的方向」。

對於總統的說法，產學界有不同看法。台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，生鮮農產品外銷涉及嚴格的防檢疫標準、冷鏈技術、倉儲管理與長途運輸成本。政府宣稱農產賣到美國、巴黎，但真正賣了多少、是否進入市場機制、政府又補貼多少，都應公開攤開檢視，甚至作為外交公關，最後只留下帳面出口數字，農民未必真正受益。

他以先前鳳梨生產過剩為例，當時政府大幅降低外銷補助門檻，結果部分鳳梨運抵日本時已經腐爛，花政府補貼運到日本當垃圾丟，目的只是撐高帳面出口值，並未真正改善農民處境。

徐世勳說，政府應將中國視為正常貿易市場，地緣相近原本就是農產品貿易優勢，政府可以提醒農民市場過度集中的風險，但不應「為反中而反中」刻意阻擋，政府真正該做的是談妥防檢疫標準與關稅條件，至於要不要出口、賣了是賺是賠，應回歸農民與業者自身的商業判斷與風險承擔。

一名熟悉農業貿易人士指出，去年對美出口農業貿易金額為八點三億美元，但其中對美出口項目中，除蝴蝶蘭、毛豆及部分漁產品較能反映國產農漁業競爭力外，更多是烘焙糕餅、麵食、糖果、茶飲原料等加工品，實際銷美的初級農產品並不多，主要以加工品或轉口貿易，實在跟農業沒什麼關係。他認為，若單以美國是最大農產品出口市場，解讀為台灣農業已成功轉向美國，恐怕過於牽強。