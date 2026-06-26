紙上推演陸海警脅迫 我3方針應變

總統府全社會防衛韌性委員會昨針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上推演，聚焦中國可能以「假執法、真侵擾」方式干擾台灣海上交通與運補，藉由跨部會整合協調，強化軍民協作及文職部會應處準備。

此次桌上推演想定，為中國海警無預警在台灣周邊部分水域展開襲擾，要求進出台灣港口的國內外船舶須於中國「國際貿易單一窗口」申報，並逐步採取查驗、登檢、扣押等措施，升高對我國海上運補的干擾。

國安會副秘書長李問昨報告推演成果表示，推演過程中，海巡強力進行第一線執法及應處；國防部表達反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為，國軍全體人員進行召回；各部會全方位加強韌性整備，維持政府與社會服務正常運作。

李問表示，交通部、海委會等部會已建立與商貨船的溝通機制，以降低船舶安全風險，對維持能源與關鍵民生物資穩定至關重要。

至於未來展望，李問說，將強化海上灰帶威脅相關情境的跨部會協調與作業能力；運用科技持續加強海域態勢感知，強化海上動態之監偵；增進與國內外商貨船通報聯繫機制；加強各類商貨船相關安全措施，包括研擬運用無人載具進行保護。

府方人士說，推演成果顯示，各部會已強化商貨船溝通、物資盤點、港口安全及對外戰略溝通等準備；未來將持續強化海域態勢感知、商貨船通報聯繫、能源韌性與物資運補安全，並預先準備國際與法律論述，以爭取國際支持、強化嚇阻。

媒體詢問，我國有無參考荷莫茲海峽情境或從中學習經驗。李問表示，台灣海峽的貨運量遠超過荷莫茲海峽，當台灣海峽有各種安全情境受到灰色地帶侵擾的威脅，必定對於國際經貿秩序產生巨大的影響。台灣長期以來面對各種軍事與非軍事的威脅，一方面要持續投資國防，包括無人機等不對稱作戰的投資，另也要加強全社會韌性。

此外，國軍「立即備戰操演」第四天，五三工兵群昨日清晨在省道台十五線演練架設道路阻絕設施，以消波塊、防爆阻絕牆等三道阻絕障礙物，模擬遲滯登陸共軍推進。陸軍新成軍的M1A2T戰車也偕同進入各戰術位置，阻絕敵軍向內陸擴張。