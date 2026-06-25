綠營批「擋預算卡救命錢」 柯志恩：勿造謠、救災經費可移緩濟急

今日暴雨襲擊高雄山區，杉林區一名婦人不幸喪命。綠營批評柯志恩「在台北卡救命錢」、藍白拖延總預算逾300天，導致行政院編列的災害準備金無法動用。立委柯志恩不滿綠營造謠，且說明救災經費能「移緩濟急」，另外立法院已通過147億治水計畫，各縣市政府也有「災害準備金」，稱預算不夠導致無法救災，絕非事實。

高雄此次豪雨重災區都位在立委邱議瑩的選區，她今天陪同市長陳其邁會勘各地積淹水。她表示，藍白拖延中央政府總預算超過300天，導致行政院編列的災害準備金依法無法動用。一旦重大災情發生，中央救災與應變資源勢必受到影響。

邱議瑩說，人民的生命財產安全，不應成為政治惡鬥的代價。她再次呼籲藍白停止拖延總預算及相關治水、防災預算，讓政府有足夠資源守護人民安全。

民進黨市議員參選人尹立批評柯志恩「在台北卡救命錢」。他說，柯選擇粗暴的全面杯葛，拒絕讓預算付委審查，這種以癱瘓國會為手段的政治勒索，不僅是嚴重的怠忽職守，更讓高達170億元的中央預備金與災害準備金動彈不得，扼殺地方災後復舊的關鍵外援。

針對民進黨的「擋預算、卡救災」之說，立委柯志恩直批綠營造謠。柯表示，今年總預算近3兆，「災害防救法」中寫明，救災經費本來就能「移緩濟急」。另外，立法院今年3月已通過147億治水計畫，各縣市政府也有「地方災害準備金」，再加上行政院有353億的特別統籌分配稅款可以隨時下放，「稱預算不夠導致無法救災，絕非事實，請綠營勿再造謠」。

柯志恩呼籲，高雄未來幾天仍得面對豪雨帶來的挑戰，許多災民家園尚未恢復，目前高雄需要齊心協力、共同修復城市的重要時刻，希望各界將選舉與政治盤算暫時放下，將高雄市民的安全、生活與災後復原擺在第一位，讓城市早日恢復正常運作。