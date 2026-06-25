黃國昌轟撤銷大同醫護標案停權「離譜至極」 工程會：指摘非屬事實

民眾黨主席黃國昌質疑工程會撤銷大同醫護標案停權處分離譜至極，工程會今日表示，該案經採購申訴審議委員會依法合議審議，且審議內容僅就交付設備是否為新舊品，未涉及中國製品判斷，黃國昌指摘非屬事實。

黃國昌去年揭露資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，後來用最有利標的方式讓「優良廠商」大同醫護順利得標，然而對方出具不實新品證明書、違法使用中國生產網通設備，工程會卻在本月撤銷停權處分，造假弊案安全下莊，真是離譜至極。

針對全案背景，工程會說明，大同醫護參與資安院「醫療攻防演練OT場域建置」案，因資安院驗收時認定其交付的德製幫浦有使用痕跡、屬舊品，欲依「政府採購法」以文件不實及交付遲延有「情節重大」為由停權3年。

工程會表示，但依「採購法」規定，「情節重大」應考量廠商可歸責程度、機關損害輕重及廠商補救賠償措施。鑑於大同醫護在遭認定舊品後，立即向原廠購買並另行交付新品，並提出延長保固與教育訓練等補償，申訴會綜合考量後認定「情節尚非重大」，故依法撤銷原處分。

工程會強調，有關廠商交付設備是否為中國製品等爭議，並非本案資安院通知停權內容，所以不是申訴會判斷的事項，黃國昌將非屬本案審議內容進行拼接，與事實不符。

工程會表示，申訴會委員是依法外聘具法律與採購專業的公正人士擔任。個案均須經大會合議審議，並經二分之一以上委員出席、出席過半數同意始得決議，屬獨立合議的委員會，確保審議判斷公正與客觀。