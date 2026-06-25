5農業團體海峽論壇與中簽約 國民黨：非官方行政協議「欲加之罪何患無辭？」

海峽論壇日前結束，其中有我國5組農業相關人員赴中簽約，農業部長陳駿季日前表示，簽約內容是涉及政治議題如和中國黨政軍機關合作，就會有違法之虞。國民黨大陸事務部主任張雅屏在臉書貼出「海峽論壇後農漁產品簽約性質是什麼？」圖卡，強調為照顧農民，「欲加之罪何患無辭」？

張雅屏表示，所簽合作意向的雙方，屬於台灣農漁民間團體與大陸民生商業通路之間的採購、展銷與通路合作，屬民間商業意向書，並非政府對政府的行政協議。簽約主體不是大陸行政機關，合作內容以採購、展銷、物流、供應鏈、通路合作為主，屬民間商業意向，不是官方行政協議。

張雅屏說，不是政府對政府簽署行政協議，而是民間團體與商業通路簽署合作意向書，至於要如何理解這次簽約？主體是農會、合作社、水產業者、企業、協會與通路集團，內容是農漁產品採購、展銷、物流、供應鏈與市場通路合作，即使部分對方單位具有國資背景，也不等於行政機關；出席或見證的官方人士，不等於簽約主體。

張雅屏表示，這不是台灣農漁民間團體與大陸政府機關簽署行政協議，而是台灣農漁民間團體與大陸民生商業通路之間的合作意向書。他批評民進黨政府胡攪蠻纏、禍國殃民，製造恐怖、寒蟬效應，欲加之罪何患無辭？