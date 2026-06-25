快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

5農業團體海峽論壇與中簽約 國民黨：非官方行政協議「欲加之罪何患無辭？」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

海峽論壇日前結束，其中有我國5組農業相關人員赴中簽約，農業部長陳駿季日前表示，簽約內容是涉及政治議題如和中國黨政軍機關合作，就會有違法之虞。國民黨大陸事務部主任張雅屏在臉書貼出「海峽論壇後農漁產品簽約性質是什麼？」圖卡，強調為照顧農民，「欲加之罪何患無辭」？

張雅屏表示，所簽合作意向的雙方，屬於台灣農漁民間團體與大陸民生商業通路之間的採購、展銷與通路合作，屬民間商業意向書，並非政府對政府的行政協議。簽約主體不是大陸行政機關，合作內容以採購、展銷、物流、供應鏈、通路合作為主，屬民間商業意向，不是官方行政協議。

張雅屏說，不是政府對政府簽署行政協議，而是民間團體與商業通路簽署合作意向書，至於要如何理解這次簽約？主體是農會、合作社、水產業者、企業、協會與通路集團，內容是農漁產品採購、展銷、物流、供應鏈與市場通路合作，即使部分對方單位具有國資背景，也不等於行政機關；出席或見證的官方人士，不等於簽約主體。

張雅屏表示，這不是台灣農漁民間團體與大陸政府機關簽署行政協議，而是台灣農漁民間團體與大陸民生商業通路之間的合作意向書。他批評民進黨政府胡攪蠻纏、禍國殃民，製造恐怖、寒蟬效應，欲加之罪何患無辭？

海峽論壇 農業 國民黨 張雅屏

延伸閱讀

鳳梨釋迦掀討論 政院：持續輔導農民往穩定市場發展

查5農團海峽論壇與中簽約 農業部：已要求說明 還沒回應

批民進黨扣帽 鄭麗文：連水果都成中共同路人

影／為鳳梨釋迦滅火 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

相關新聞

國民黨：農業團體海峽論壇簽約非官方行政協議 欲加之罪何患無辭

海峽論壇日前結束，其中有我國5組農業相關人員赴中簽約，農業部長陳駿季日前表示，簽約內容是涉及政治議題如和中國黨政軍機關合作，就會有違法之虞。國民黨大陸事務部主任張雅屏在臉書貼出「海峽論壇後農漁產品簽約性質是什麼？」圖卡，強調為照顧農民，「欲加之罪何患無辭」？

饒慶鈴視訊參加海峽論壇遭查處中 內政部曝最新進度

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會函請主管機關內政部查處，內政部辦理中。對此，內政部政務次長董建宏表示，已在18日函示饒縣長提供相關資料說明，目前尚待回覆，後續才能與陸委會討論相關處分。

民進黨共諜案二審全輕判 羅智強：賴總統、吳釗燮應說明合理性

民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮、前外交部長吳釗燮助理何仁傑、民進黨前黨工邱世元、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨涉共諜案遭判刑，高院今撤銷原判決，刑度皆變輕，其中何仁傑更改判無罪。對此，國民黨立委羅智強表示，賴清德總統、現任國安會秘書長的吳釗燮，有責任向國人說明，共諜案輕判是否合理。

遏止拖吊蟑螂修法朝野無共識 綠委要交通部也提相對應版本

為了遏止拖吊業者趁火打劫亂象，在野黨立委接連提出公路修法。交通部次長陳彥伯今天表示，一般道路車輛業務，仍然屬於地方事務，沒有必要在公路法增設「車輛拖救業」，民進黨立法院黨團也對此項修法存疑，朝野立委與行政部門無法達成共識。

韓國瑜率團訪美裴洛西親自接見 陳冠廷揭雙方討論議題

立法院長韓國瑜日前率團訪美，今赴美國國會，參與美國建國250周年系列活動。民進黨立委陳冠廷說，這次訪團共會晤7位聯邦參議員、33位聯邦眾議員，包括美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院外交委員會前主席麥考爾（Michael McCaul），討論議題包括台灣安全、經貿合作、避免雙重課稅、供應鏈韌性、國防合作，及印太區域和平穩定等。

率跨黨立委赴美國會外交 韓國瑜：台灣願承擔更多國際責任

立法院長韓國瑜24日在駐美國代表處大使俞大㵢等人陪同下，率跨黨派代表團與美國國會進行雙邊交流。韓國瑜致詞時表示，台灣雖僅占世界萬分之3的土地，卻以領先全球的半導體技術成為華人世界的民主燈塔，面對艱難與孤獨的國際處境，台灣願意在國際社會承擔更多責任，期盼美方好朋友持續協助台灣參與國際組織。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。