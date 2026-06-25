民進黨共諜案二審全輕判 羅智強：賴總統、吳釗燮應說明合理性

民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮、前外交部長吳釗燮助理何仁傑、民進黨前黨工邱世元、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨涉共諜案遭判刑，高院今撤銷原判決，刑度皆變輕，其中何仁傑更改判無罪。對此，國民黨立委羅智強表示，賴清德總統、現任國安會秘書長的吳釗燮，有責任向國人說明，共諜案輕判是否合理。

黃取榮赴中經商期間被中共中央軍委會情報人員吸收，返台發展共諜組織，並吸收邱世元、何仁傑、吳尚雨，涉嫌將副總統出訪及選舉行程、外交部因應友邦斷交措施等機密外洩給中國情報單位；台北地院去年判黃取榮10年徒刑、何仁傑8年2月、邱世元6年2月、吳尚雨4年。案經上訴，高等法院今改判黃取榮6年徒刑、何仁傑無罪、邱世元5年、吳尚雨3年。

羅智強表示，民進黨高層幕僚群的共諜案從有罪改判到輕判、甚至無罪，「大逆轉」式的結果，民眾看得一頭霧水。台商努力打拚，被抹紅說是第五縱隊；賣水果給對岸的台東縣長，要被政府查處；而一審被認定真正賣機密、危害國家安全的綠營高層幕僚，卻獲改判無罪，應該問問這些幕僚們的高官老闆們，到底出賣機密的狀況如何？

羅智強指出，何仁傑當時是外交部長吳釗燮的辦公室諮議，也就部長的貼身助理，可接觸非常核心的國安外交訊息，而根據一審判決書，何仁傑利用確認外交部長行程、外交部業務人員向外交部長報告或私下查看資料的機會，將所獲取的公務秘密2份及機密1份交給黃取榮，黃取榮再寫成分析報告，以加密軟體傳送給中共情工人員。

羅智強質疑，這樣的情節都能改判無罪，吳釗燮作為最了解情況的頂頭上司，不應出面向國人說明嗎？而吳尚雨曾任賴清德的副總統辦公室諮議，他也是最早揭露吳尚雨涉入共諜案的人，賴總統跟總統府高層，不應向全民釋疑、檢討國安系統有無漏洞嗎？

羅智強表示，他尊重司法獨立，但賴總統、吳釗燮有責任向國人說明，共諜案輕判是否合理？若真如何仁傑所說「沒做錯事」，也歡迎吳釗燮幫忙「申冤」，把細節講清楚，到底無辜在哪，由社會公評。