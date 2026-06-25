韓國瑜率團訪美 裴洛西親自接見…陳冠廷揭雙方討論議題

立法院長韓國瑜日前率團訪美，今赴美國國會，參與美國建國250周年系列活動。民進黨立委陳冠廷說，這次訪團共會晤7位聯邦參議員、33位聯邦眾議員，包括美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院外交委員會前主席麥考爾（Michael McCaul），討論議題包括台灣安全、經貿合作、避免雙重課稅、供應鏈韌性、國防合作，及印太區域和平穩定等。

陳冠廷指出，這次訪團共會晤7位聯邦參議員、33位聯邦眾議員，包括美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院外交委員會前主席麥考爾（Michael McCaul）等長期支持台灣的重要領袖，及多位長年關心台美關係的國會友人；眾多參、眾議員陸續前來與台灣國會議員交換意見，展現美國國會對台灣安全與區域穩定的重視。

陳冠廷表示，此行討論議題相當廣泛，從疫情期間美方對台灣疫苗的支持，到當前台灣安全、經貿合作、避免雙重課稅、供應鏈韌性、國防合作，及印太區域和平穩定等議題，雙方都有深入交流，顯示台美合作不僅是單一安全議題，更是涵蓋民主治理、經濟安全、產業韌性與區域秩序的全面夥伴關係。

此外， 陳冠廷還說，與參、眾議員會晤時，多次談到無人機在現在戰場的重要性。美方也非常積極回應，願意全力協助台灣提升不對稱戰力無人戰力、無人機關鍵零組件與產品進入美國市場。

陳冠廷強調，美國國會友人在公開場合多次表達對台灣的承諾，傳達出清楚訊息「台灣在國際局勢中具有不可取代的重要性」，台美關係同時連結民主價值、安全合作與實質利益。雙方的夥伴關係，建立在自由、民主、法治等共同理念之上，也建立在經貿往來、供應鏈安全與印太穩定等共同利益之上。

陳冠廷認為，此次立法院由朝野三黨共同組團訪美，也向美方展現台灣民主政治多元、成熟的一面。不同政黨的立法委員能夠共同前往美國國會，與參、眾兩院議員直接交流，不僅有助於深化台美關係，也讓國際社會看見台灣民主制度的韌性與穩定。

陳冠廷說，未來台美合作應持續在安全、經貿、供應鏈與相互投資基礎上深化，尤其在無人機等關鍵戰略產業上，台美應朝「合資、合建、合訓」方向推進，從產業合作、技術能量到人才培訓全面接軌。透過國會外交與實質合作並進，台美關係將能更上一步。

民進黨立委陳冠廷與美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）合影。圖／陳冠廷辦公室提供