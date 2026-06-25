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率跨黨立委赴美國會外交 韓國瑜：台灣願承擔更多國際責任

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
率跨黨立委赴美國會外交，立法院長韓國瑜表示，台灣願承擔更多國際責任。圖／立法院提供
率跨黨立委赴美國會外交，立法院長韓國瑜表示，台灣願承擔更多國際責任。圖／立法院提供

立法院長韓國瑜24日在駐美國代表處大使俞大㵢等人陪同下，率跨黨派代表團與美國國會進行雙邊交流。韓國瑜致詞時表示，台灣雖僅占世界萬分之3的土地，卻以領先全球的半導體技術成為華人世界的民主燈塔，面對艱難與孤獨的國際處境，台灣願意在國際社會承擔更多責任，期盼美方好朋友持續協助台灣參與國際組織。

訪團一行在前聯邦眾議員Gregg Harper安排下，參觀歷史悠久的國會圖書館。美國國會圖書館成立於1800年，為世界規模最大的圖書館。訪團依序參觀館藏索引卡室、亞洲廳典藏及前總統湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson）提供予國會的珍貴藏書及孤本，為華府首日行程揭開序幕。

韓國瑜表示，儘管各政黨在國內議題上或有不同立場，然在國防與外交事務上均具高度共識。他說，此行訪美適逢美國歡慶250週年獨立紀念，開國元勳們必然對美國發展至今諸多卓越的成就感到驕傲。

韓國瑜指出，台灣面對許多挑戰，全體國人都清楚瞭解強化自身國防安全的重要性。以美國國徽中的白頭海鵰分別緊握13支箭與橄欖枝的象徵意義說明，國家增進實力的同時，亦在追求和平；面對當前區域情勢挑戰，台灣會繼續強化防衛能力，感謝美國長期以來對台灣安全與民主發展的堅定支持。

韓國瑜說，近年台美關係持續深化，雙邊經貿往來日益密切，此次訪團首站即赴亞利桑那州瞭解台積電設廠情形，樂見相關投資營運計畫已步上軌道，甚盼參議院儘速通過台美避免雙重課稅法案，以進一步深化台美產業合作與雙向投資。

與會委員續就強化國防安全、推動台美國防產業及無人機共同生產、深化印太夥伴合作等議題交換意見。美方議員指出，美國國會將持續支持台灣強化自我防衛能力，對台軍售不應成為談判籌碼，並盼台美攜手提升安全與韌性，共同維護區域和平穩定。此次交流歷時約50分鐘，氣氛坦誠友好，雙方皆同意應持續透過國會外交深化台美夥伴關係，就彼此關切議題保持密切交流與合作。

接續，訪團出席在眾議院舉行的國會歡迎酒會，現場共有33名國會議員共襄盛舉，包括眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、眾院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）、眾院共和黨黨團會議主席麥珂蓮（Lisa McClain, R-MI）、眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu, D-CA）、「眾議院台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera, D-CA）及共同主席史坦頓（Greg Stanton, D-AZ）等，彰顯美國國會跨黨派對台灣的支持。

韓國瑜致詞表示，感謝美國聯邦參議員來函歡迎立法院組成跨黨派訪團訪問美國，以及眾議院好朋友的熱情接待，此行要特別向美國祝賀建國250周年生日快樂；美國建國時的「獨立宣言」揭櫫自由、民主與天賦人權的重要理念，對世界各國民主發展帶來深遠影響，台灣與美國共享民主價值，也堅定守護和平。

韓國瑜說，美國的教育、創新科技、美元強勢地位、軍事實力、文化影響力等，都是身為世界強國的重要象徵；美國是台灣第一大貿易夥伴，台灣是美國第4大貿易夥伴，2025年台美總貿易額達到2560億美元，2026年第一季比去年同期增長78%，可以預見也將是雙邊合作成果豐碩的一年。

韓國瑜最後分享，台灣土地僅占世界萬分之3、人口占千分之3、生產的工業產品卻占百分之3；台灣雖然缺乏天然資源，但擁有高科技半導體製造領先地位、優秀醫療技術與健保制度、繁盛的中小企業等，更是華人世界的民主燈塔。然而，堅強、努力的台灣卻相當孤獨，國際處境艱難；台灣願意在國際社會上承擔更多責任，期盼美國國會的好朋友持續支持台灣，協助台灣參與國際組織，讓台灣能持續為國際社會貢獻一己之力。

韓國瑜 國會 美國

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