外媒刊文談鄭麗文兩岸主張 外交與嚇阻並行才能降低台海風險

美國外交與國安期刊《National Interest》近日刊登專文〈Why the U.S. Shouldn’t Dismiss Taiwan’s Cheng Li-wun〉，針對國民黨主席鄭麗文的兩岸主張進行分析。文章指出，在台海局勢持續緊張之際，除了維持必要的嚇阻能力之外，更需要透過外交與對話，建立溝通機制，才能真正降低衝突風險、維護台海和平穩定。

文章指出，鄭麗文主張與北京保持接觸、推動對話的路線，正是民進黨政府長期迴避的重要戰略課題與現實挑戰。若僅依賴軍事嚇阻，而缺乏外交與溝通機制，將難以有效降低誤判與衝突風險；在維持嚇阻能力的同時，建立對話機制，才能真正為台海和平創造更多空間。

文章引用台灣政府於美國總統川普訪中兩周後公布的民意調查指出，近三成受訪民眾支持「對中國大陸釋出善意」，僅約一成二支持「深化與美國合作」。文章認為，在國際局勢充滿不確定性的背景下，台灣民眾愈發重視如何降低兩岸衝突風險，也顯示鄭麗文所倡議的和平交流與對話路線，正逐漸獲得更多民眾的理解與認同。

國民黨表示，維護台灣安全，從來不是「外交」與「國防」的二選一，而是必須兼顧自我防衛能力、深化台美夥伴關係，以及兩岸溝通對話。國民黨始終支持強化國防建設，提升台灣自我防衛能力，並持續深化與美國的合作；同時透過交流降低誤判、透過對話維護和平，以實力維護和平、以對話避免衝突，才是確保台灣安全與繁榮的務實道路，也是多數台灣人民所期待的務實路線。

「國家利益」 創刊於1985年，由美國前總統尼克森倡議成立的Center for the National Interest出版，是美國外交與國家安全領域的重要刊物之一，長期刊載外交、國防、國際戰略及地緣政治分析，在華府外交、國安及智庫圈具有相當影響力。