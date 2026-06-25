配合人口對策新戰略 政院修法育兒留停津貼新制軍公教與勞工一致

配合「台灣人口對策新戰略」政策，行政院會今日通過人事行政總處簽陳考試院所擬「公教人員保險法」部分條文修正草案，將申請育嬰留職停薪津貼適用子女年齡上限從3足歲以下放寬為滿7歲止，增訂雙親都領滿6個月津貼時，可各再多請領3個月，使軍公教與勞工條件一致。

行政院長卓榮泰會中感謝考試院在最短時間內函送行政院會會銜，修法規劃讓軍公教及勞工擁有一致的職場友善環境，包括升級為0到6歲的「育兒假」，及升級為「6+3」的育兒留停津貼，當雙親都請滿6個月後可再額外各請領3個月，雙親合計最多可請領18個月的育兒留停津貼。

此外，修法針對育兒留職停薪津貼金額低於以法定最低工資為投保俸（薪）額計得金額者，增訂補足差額的規定。

卓榮泰指出，該修法送請立法院審議後，請人事總處會同考試院、銓敘部與立法院朝野各黨團溝通，盡速完成修法程序。