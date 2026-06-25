全台豪雨狂炸釀災 卓榮泰喊話立院盡速通過治水預算

受米克拉颱風外圍環流北上、鋒面接近及西南風增強影響，全台下起強降雨。行政院長卓榮泰喊話立法院盡快通過治水預算，他說，目前農業部已準備相關農損經費，只要災害不擴大都尚能因應，但預算通過才是最好的解決之道。

卓榮泰今日下午出席115年國家政務研究班及高階領導研究班聯合開訓典禮，他說，米克拉颱風雖未直撲台灣，但仍帶來相當充沛的雨量，預計今明兩天午後會帶來短暫性降雨甚至是豪大雨，農業部、交通部、內政部、經濟部及原民會也在上午行政院會報告米克拉颱風動向。

卓榮泰說，花蓮萬里溪上游堰塞湖目前蓄水量不大，但仍在快速累積中，現已成立應變小組；南投竹山加走寮溪堰塞湖壩體跟水量也不大，目前仍緊密監控中；至於花蓮馬太鞍溪堰塞湖現已成為淺灘，但上游仍有相當大的土石方，目前都在農業部林保署監控當中。

卓榮泰提到，針對0608梅雨期造成各地農損，尤其是雲林、彰化的落花生，以及屏東、新竹部分鄉鎮的蔬菜、瓜果及花卉，都已成為天然災害補助對象，農業部將密切掌控並儘速補救。

他說，目前台灣南部還在下大雨，嘉義、高雄、屏東等幾處山區目前停止上班上課，秘書長張惇涵也與各地方政府首長通過電話，中央地方合力支援相關應變事項，也請地方政府針對山區豪雨做好高度警戒；花蓮方面，行政院顧問李孟諺下午已前往花蓮督導當地的疏散撤離計畫，希望依據過去經驗，快速提前展開部署，希望這波豪雨能如0608梅雨一樣下在水庫。

針對治水預算，卓榮泰表示，治水預算當然愈快通過愈好，目前農業部已準備相關農損費用作為因應，只要災害不擴大都還能處理，但是最終還是要把預算通過，才是最好的解決之道。