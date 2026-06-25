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韓國瑜率跨黨派訪美 裴洛西親自接見

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派訪美，眾院榮譽議長裴洛西親自接待。韓國瑜國會辦公室／提供
立法院長韓國瑜率跨黨派訪美，眾院榮譽議長裴洛西親自接待。韓國瑜國會辦公室／提供

立法院長韓國瑜24日在駐美國代表處俞大㵢大使等人陪同下，率跨黨派代表團與美國國會進行雙邊交流。在歡迎酒會之中，共有33名國會議員共襄盛舉，眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）也親自出面接待，彰顯美國國會跨黨派對台灣的支持與重視。

訪團一行在前聯邦眾議員Gregg Harper安排下，參觀歷史悠久的國會圖書館。下午則前往位於國會圓頂大廈的參議院外交委員會專屬會議室，與七名美方議員座談，就強化台美關係及我國防安全等議題深入交換意見。

美方七名議員包括：參院外委會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）、參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、「參議院台灣連線」（Senate Taiwan Caucus）共同主席史羅金（Elissa Slotkin, D-MI）、參議員夏茨（Brian Schatz, D-HI）, 參議員羅森（Jacky Rosen, D-NV）, 參議員默克利（Jeff Merkley, D-OR）, 參議員金安迪（Andy Kim, D-NJ）。

韓國瑜致詞說，台灣面對許多挑戰，全體國人都清楚瞭解強化自身國防安全的重要性，他以美國國徽中白頭海鵰分別緊握13支箭與橄欖枝的象徵意義說明，國家增進實力的同時，亦在追求和平；面對當前區域情勢挑戰，台灣會繼續強化防衛能力，感謝美國長期以來對台灣的堅定支持。

韓國瑜強調，近年台美關係持續深化，雙邊經貿往來日益密切，此次訪團首站即赴亞利桑那州瞭解台積電（2330）設廠情形，樂見相關投資營運計畫已步上軌道，甚盼參議院盡速通過台美避免雙重課稅法案，以進一步深化台美產業合作與雙向投資。

美方議員強調，美國國會將持續支持台灣強化自我防衛能力，對台軍售不應成為談判籌碼，並盼台美攜手提升安全與韌性，共同維護區域和平穩定。

接續，訪團出席在眾議院舉行的國會歡迎酒會，現場共有33名國會議員共襄盛舉，彰顯美國國會跨黨派對台灣的支持。

美方議員包括：眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、眾院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）、眾院共和黨黨團會議主席麥珂蓮（Lisa McClain, R-MI）、眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu, D-CA）、「眾議院台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera, D-CA）及共同主席史坦頓（Greg Stanton, D-AZ）。

韓國瑜致詞表示，此行要特別向美國祝賀建國250周年「生日快樂」；美國建國時的《獨立宣言》揭櫫自由、民主與天賦人權的重要理念，對世界各國民主發展帶來深遠影響，台灣與美國共享民主價值，也堅定守護和平。

韓國瑜提及，美國是台灣第一大貿易夥伴，台灣是美國第四大貿易夥伴，2025年台美總貿易額達到2,560億美元，2026年第1季比去年同期增長78%，可以預見也將是雙邊合作成果豐碩的一年。

他分享，台灣土地僅占世界萬分之三、人口占千分之三、生產的工業產品卻占百分之三；台灣雖然缺乏天然資源，但擁有高科技半導體製造領先地位、優秀醫療技術與健保制度、繁盛的中小企業等，更是華人世界的民主燈塔。期盼美國國會的好朋友持續支持台灣，協助台灣參與國際組織。

立法院長韓國瑜率跨黨派訪美，眾院榮譽議長裴洛西親自接待。韓國瑜國會辦公室／提供
立法院長韓國瑜率跨黨派訪美，眾院榮譽議長裴洛西親自接待。韓國瑜國會辦公室／提供

韓國瑜 裴洛西 眾院

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