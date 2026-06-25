影／慶通車順便催預算 賴清德：粽子都吃完了總預算還沒通過

「清明節已經過了，端午節粽子也吃了，中央政府總預算還沒過。」賴清德總統今天出席集集線全線恢復通車典禮時表示，中央編列給南投的相關經費首度突破300億元，並呼籲立法院盡速完成總預算審議，讓地方建設、防災及救災工作能如期推動。

賴清德表示，若將統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合併計算，2015年馬英九政府執政最後一年，南投縣獲中央挹注165億元，到了2025年已增加至279億元，10年間增加114億元。

他指出，今年中央編列給南投的相關經費較去年再增加23億元，使總額首度突破300億元大關。中央除投入集集線改善工程外，也推動鳥嘴潭人工湖、水資源建設，以及各項交通、觀光與產業發展計畫，持續支持南投建設發展。

賴清德表示，南投擁有優質觀光環境與產業條件，希望地方政府能善用中央資源，持續推動交通建設、觀光發展、教育文化及基礎建設，提升整體競爭力，創造更多就業機會與發展空間。

他指出，中央與地方建設推動都需要穩定財源支持，經費必須依照既定期程執行，才能發揮最大效益。

致詞最後，賴總統也將話題延伸至中央總預算。他表示，目前已進入汛期與颱風季，中央政府肩負救災、防災及各項建設推動責任，預算審議進度攸關施政推展與災害應變能力。

賴清德說，台灣今年經濟成長率預估可達9.64%，若各項政策與建設能順利推動，整體經濟表現可望更佳。他呼籲朝野共同支持中央總預算盡速完成程序，讓中央與地方建設都能如期執行，使民眾共享經濟成長成果。