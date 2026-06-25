查5農團海峽論壇與中簽約 農業部：已要求說明 還沒回應

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，並稱要替鳳梨釋迦請命。行政院發言人李慧芝說，中國市場不穩定且具高風險，而農民需要長期可依賴的合作貿易夥伴，才能穩定發展與收益，將持續輔導農民往穩定市場發展，這才是對農民有利與有助台灣農業發展的方式。

對於陸委會副主委梁文傑說，鳳梨釋迦台灣人幾乎都不吃，產量大多依賴中共採購，完全仰賴中共鼻息等，引發外界批評。李慧芝回應，梁文傑已充分說明，並向感到不舒服的農民與喜愛鳳梨釋迦的民眾表達歉意。

農業部次長黃昭欽補充，農業部2022年以來持續協助調整產業結構，包括外銷獎勵、多元通路行銷、多元加工、廢園轉作、農作物保險理賠等，不希望因市場縮減、或不可預期開放等「忽大忽小」因素，造成農民權益受損；針對鳳梨釋迦廢園轉作成果，黃說，2026年持續辦理，自2022年至2025年，已累計廢園556公頃。

另針對中國日前舉行海峽論壇，台灣有5組農業團體與中國簽約，對於目前查處進度。黃昭欽說，若兩岸企業正常交往合作，農業部持鼓勵態度，但基於兩岸人民關係條例規定，與有政治目的相關機關、團體簽約，會依據相關法規辦理，目前已經要求團體說明，但還沒得到回應。