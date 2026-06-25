批綠共諜二審輕判雙標 馬文君：地方首長行銷農產卻遭扣紅帽

民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮、前外交部長吳釗燮助理何仁傑、民進黨前黨工邱世元、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨涉共諜案遭判刑，高院今撤銷原判決，刑度皆變輕，其中何仁傑更改判無罪。國民黨立委馬文君表示，民進黨以「賣台」、「共諜」標籤扣在野帽子，對地方首長赴中交流、協助農產品行銷，或簽署不具法律拘束力的MOU都大肆批評；如今面對發生在自身陣營內的案件，卻似乎輕描淡寫帶過，標準明顯不一致。

黃取榮赴中經商期間被中共中央軍委會情報人員吸收，返台發展共諜組織，並吸收邱世元、何仁傑、吳尚雨，涉嫌將副總統出訪及選舉行程、外交部因應友邦斷交措施等機密外洩給中國情報單位；台北地院去年判黃取榮10年徒刑、何仁傑8年2月、邱世元6年2月、吳尚雨4年。案經上訴，高等法院今改判黃取榮6年徒刑、何仁傑無罪、邱世元5年、吳尚雨3年。

馬文君表示，這幾起共諜案涉及民進黨內部高層，甚至包括總統府、外交部等能接觸核心機密資訊的單位。雖然部分案件已有判刑結果，也有部分被告因證據不足獲判無罪，但外界仍有許多疑問，包括相關人員究竟接觸或洩露了哪些資訊，社會大眾對此難免產生質疑。

她批評，民進黨動輒以「共諜」、「賣台」等標籤攻擊異己，造成寒蟬效應。過去民進黨經常批評威權時期的白色恐怖，但如今透過政治標籤與司法手段所營造的社會氛圍，反而讓民眾感受到另一種形式的壓力與恐懼。

馬文君指出，目前仍有部分案件被告遭到羈押，案件已經起訴，就應依照司法程序審理，不應透過長期羈押方式對待被告；反觀此次民進黨內已被認定涉及吸收人員、發放金錢交往的共諜案件，卻未見受到同等強度的處置，司法標準存在落差。

馬文君呼籲，民主法治國家最重要的是一致的標準與公平的程序。政府一方面強調台灣是自由民主國家，另一方面卻在不同案件上採取不同標準，容易傷害人民對司法公正的信任。希望相關單位秉持同一套標準處理所有案件，確保司法公平與民主價值不受損害。