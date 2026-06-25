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政院修所得稅法 藍委喊加碼：學前特別扣除擴大到18歲

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

政院提案修正「所得稅法」，「未成年子女免稅額」增加50%並可與「幼兒學前特別扣除額」疊加適用。國民黨立委李彥秀表示，政院所提版本「幼兒學前特別扣除」只能協助0至6歲的幼兒家長，國民黨團除支持「未成年子女免稅額」增加50%，「幼兒學前特別扣除」應加碼到18歲改為「未成年特別扣除」，給予家長更多幫助。

所得稅法修法方面，扶養未成年子女免稅額將增加50%，且不排富，即每名免稅額自現行10.1萬元提高至15.15萬元，預估受益人數為237萬人、減稅利益約80億元。財政部指出，若完成立法程序，預計追溯自115年度適用，116年5月報稅時即可列報減除。

財政部指出，未成年子女免稅額與幼兒學前特別扣除額可疊加適用，115年度免繳稅門檻將有感提升。三口之家符合租屋且育有1名6歲以下子女，115年度年所得140.95萬元以下免繳稅，四口之家符合租屋自助且育有2名6歲以下子女，115年度年所得178.6萬元以下免繳稅。

李彥秀表示，少子女化是嚴峻的國安危機，2012年台灣新生兒數為22萬9千多人，2025年僅剩下10萬7千多人，今年新生兒人數預估更將跌破10萬，如果趨勢不能扭轉，台灣將從科技島成為「無人島」。

李彥秀認為，行政院所提出的版本做的遠遠不夠，「幼兒學前特別扣除」只能協助0至6歲的幼兒家長，「為德不卒」租稅減免誘因有限。國民黨團支持加碼為「未成年特別扣除」，擴大到0至18歲未成年子女，給予家長更多的幫助；也讓孩子在學齡期間，家中能有更多的資源給予子女更好的照顧，且大幅增加父母生育的意願。「對的事情，就應該做好做滿」，國家資源就應該用在刀口上，用在人民真正需要的地方，這件事情國民黨團有高度共識。

政院 免稅額 財政部

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