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影／為鳳梨釋迦滅火 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。記者黃仲裕／攝影

陸委會副主委梁文傑稱稱鳳梨釋迦是「仰中共鼻息的農產品」，引發農民反彈。賴清德總統今天出席台鐵集集線全線恢復通車典禮時表示，中國取消多項台灣農產品關稅優惠，以鳳梨釋迦為例輸陸關稅達29%；政府則透過經貿合作爭取茶葉等農產品輸美零關稅，並強調美國已是台灣農產品最大出口市場。

賴清德表示，南投好山好水，茶產業更是代表性產業之一。中央長期支持南投茶博會等活動，也持續協助台灣茶葉拓展海外市場。透過台美21世紀貿易倡議，台灣成功爭取茶葉輸美零關稅，為茶農及相關產業創造更多商機。

賴清德說，許多人仍認為中國大陸是台灣農產品最大的外銷市場，但實際情況已經改變。過去數十年間，不少台灣農民及業者赴大陸投資，將栽培技術與品種帶到當地，如今大陸已具備大規模生產能力，許多農產品與台灣形成直接競爭。

他指出，近年大陸對台灣農產品政策也出現變化，經常以檢疫或品質標準等理由限制輸入，近期更取消34項台灣農漁產品關稅優惠措施，包括15項水果、11項蔬菜及8項漁產品。以台東鳳梨釋迦為例，在優惠取消後，輸陸關稅高達29%，競爭難度明顯提高。

賴清德認為，台灣農業不能再依賴單一市場，而應積極開拓更多國際通路，分散市場風險。目前台灣水果最大出口市場已是日本，而整體農產品出口最多的國家則是美國。

他表示，政府近年積極透過經貿談判協助農產品進軍國際市場，除茶葉取得輸美零關稅外，芒果、文心蘭及蝴蝶蘭等產品也享有零關稅待遇，有助提升國際競爭力。

賴清德指出，台灣農產品品質優良，在國際市場具有競爭優勢，只要建立穩定通路與品牌形象，就有機會打入高消費市場。他舉例說，近年台灣芒果外銷韓國市場價格表現亮眼，顯示高品質農產品深受國際消費者肯定。

他強調，政府未來將持續協助農民拓展海外市場，希望台灣農產品不只銷往單一市場，更能進軍美國、日本、韓國等高端市場，提升農民收益與台灣農業的國際競爭力。

賴清德總統今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。記者黃仲裕／攝影

鳳梨 賴清德 美國 梁文傑

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