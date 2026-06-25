藍白提無人機納年度預算逐年審 政院：特別預算沒有不受監督

行政院提出無人載具採購特別條例草案，藍白則擬自提版本納年度預算由立院逐年審查。行政院指出，草案跟條例送到立法院後會受到全民公開監督，日前經立法院三讀的「國防特別條例」審查時，就被刪除無人機商購、委製等項目，代表特別預算沒有不受監督。

行政院發言人李慧芝說，今年度中央政府總預算送到立法院已301天，但立法院尚未完成審議。如今颱風已經到來，防災救災工作迫在眉睫，相關經費跟資源都要及時到位才能確保人民生命財產安全，因此仍要再次呼籲立法院考量國家發展、人民生計，盡速完成總預算審議。

針對無人載具特別條例，李慧芝指出，國防沒有空窗期，為因應不對稱作戰、國防自主及非紅供應鏈布局，國防部提出的2100億無人載具特別條例有其急迫性，必須透過特別預算集中資源發展無人載具，打造在地產製與維修能力。

李慧芝說，無人機發展是各國趨勢和朝野共識，許多在野黨立委都有相關提案，在野黨應充分了解無人機產業的重要性跟迫切性，未來國防部會持續跟朝野立委溝通協調，加速特別條例審議。

對於藍白質疑透過特別條例而非年度預算是規避國會監督。李慧芝說，草案跟條例送到立法院後將受全民公開監督，她並以日前經立法院三讀通過的「國防特別條例」為例，審查期間無人機商購、委製被刪除，代表特別預算並沒有不受監督。

李慧芝強調，透過特別預算加速建構無人載具戰力，有助我國快速發展不對稱作戰能力，可以提供產業界穩定發展預期，鼓勵持續投入研發生產。