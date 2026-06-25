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立院考察台南校園 賴惠員籲支持政院版無人機條例

中央社／ 台南25日電

立法院財政委員會今天考察台南溪北校園建設預算執行，民進黨立委賴惠員呼籲朝野支持行政院版「國防自主無人載具採購特別條例」，強化國防自主，推動產業升級及培養本土人才。

賴惠員今天指出，近年無人飛行載具UAV廣泛應用於智慧農業、物流配送、測繪巡檢、災害救援與國防安全，這是快速成長新興產業；未來真正需要的是操作無人機、理解飛行原理、整合科技、解決問題的人才。

賴惠員表示，無人機產業和教育發展，最怕預算被阻擋，不只拖累產業升級，也直接影響教育現場和人才培育，最後受害的是台灣下一代及國家整體競爭力。

賴惠員呼籲朝野支持行政院版「國防自主無人載具採購特別條例」，只有透過政府長期、穩定且明確投入，建立自主供應鏈，讓教育、產業與國防形成良性循環，才能讓學校有資源、有設備培育無人機人才。

賴惠員強調，教育是最重要的投資，改善校園環境與培養未來人才，都是為下個世代打基礎。

立法院財委會考察台南溪北校園建設預算執行，包括新營國小校園設施、育德工業家事職業學校多維度航空飛行教育計畫。

考察 無人機 校園

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