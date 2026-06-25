外交部：美聯邦政府第4度聯名致函 彰顯跨政黨挺台堅定立場

美國在台協會表示，美國國務院等跨單位聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台灣在貿易、投資等交流。外交部指出，我方表達感謝和誠摯歡迎，這已是美國聯邦政府第4次發布聯名函，顯示美國跨政黨行政部門持續深化與台灣在各領域合作的堅定立場。

美國在台協會（AIT）24日在臉書撰文提到，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合台灣關係法下的美國政策。

對於美方做法，外交部北美司長王良玉指出，我方表達非常感謝和誠摯歡迎，這已是美國聯邦政府第4次發出聯名函，前3次是在2019年、2023年及2024年，顯示美國跨政黨行政部門持續深化與台灣在各領域合作的堅定立場，信函中也以更正面的論述彰顯台美關係重要性。

此外，這份信函中特別提醒，中國大使館及領事館近期曾聯繫各州政府辦公室與私營企業，試圖阻撓其與台灣的交流，且往往對美國政策進行曲解；信函中也明確呼籲，任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與國務院聯繫以尋求協助。

王良表示，包括美國在內的G7（七大工業國集團）國家，都持續關心跨國鎮壓（Transnational Repression）議題，外交部近日才在全球合作暨訓練架構（GCTF）下針對跨國鎮壓舉行相關討論。