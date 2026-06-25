美國務院函各州擴大與台交流 林佳龍表達誠摯歡迎與感謝

美國國務院、商務部與農業部於16日聯名致函全美各州州長及企業領袖，並由美國在台協會（AIT）於24日公布相關內容。信函強調台美夥伴關係緊密深厚，肯定台灣在國際經貿體系、先進製造與數位經濟等領域扮演重要角色，並鼓勵美國各州政府、地方政府及企業持續深化與台灣在貿易、投資、教育、觀光、災害防備等領域的交流合作。外交部今天表示，部長林佳龍對美國聯邦政府第四度共同致函支持深化台美關係，表達誠摯歡迎與感謝。

本次聯名函由美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael George DeSombre）、商務部主管全球市場助理部長David L. Fogel，以及農業部海外服務署署長Daniel Whitley共同簽署。信函指出，台灣在國際經貿體系中扮演重要角色，並為美國第4大貿易夥伴及第7大農產品出口市場。致企業領袖函並肯定台灣是全球數位經濟與先進製造的領導者，對美國及許多經濟體的繁榮作出重要貢獻；致州長函則鼓勵州政府及地方政府與台灣就災害防備、緊急應變及關鍵基礎設施韌性等議題深化合作。

本次信函也指出，中國駐美使領館持續接觸美國州政府、地方政府及企業，企圖阻撓其等與台灣發展關係，並刻意曲解美國對台政策，錯誤宣稱美方已接受北京對台灣的特定立場。

林佳龍表示，台灣在經貿、文教、觀光、防災及全社會韌性等領域，皆具備強韌且多元的實力。台美雙方深化各項交流合作，必能創造雙贏，為兩國人民帶來實質福祉。雖然北京持續加大對我國打壓，並施壓國際企業，美國政府明確展現與台灣深化合作的意願，充分彰顯台美夥伴關係的重要性與堅實基礎。

外交部也對美方明確反制中國對台美正常交流的干擾與施壓，並重申深化與台灣的各項合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策，表達高度肯定。跨國鎮壓已是「七大工業國集團」（G7）國家等民主夥伴共同關切的重要議題，外交部本週也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）舉辦跨國鎮壓主題活動，與理念相近夥伴共同強化民主韌性，反制威權擴張與不當干預。

外交部強調，台灣是世界的台灣、是可信賴的民主夥伴。中國不斷侵擾打壓，並試圖限縮我國經貿發展及國際空間，台灣仍憑藉真誠待友的態度、堅實的民主韌性，以及維護印太區域和平、穩定與繁榮的決心，贏得國際社會愈來愈堅定的支持。台灣有能力、更有信心持續走向世界，並將持續與美國聯邦政府、州政府、地方政府、企業及民間團體攜手合作，推動互利互惠的「共生夥伴關係」，進一步深化台美堅實友誼。