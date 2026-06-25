新監委審不審都為難 修憲才是解方

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】監委審或不審都很尷尬！總統賴清德提名監委後，雖有廢除監察院的呼聲，但若要廢除監察院，就不應該審理及通過監委人事，但若否決本次監委提名，總統府再提名是否可能接受？若要破除這樣的尷尬局面，各黨都應該儘速促成廢除監察院的修憲案。

不提修憲卻一直提名？

總統府11日宣布新任監察委員提名，但由於民進黨曾主張廢除監察院，此次卻提好提滿29人，引發外界質疑雙標。對此，副總統蕭美琴表示，在監察院尚未經修憲廢除前，總統必須依照《憲法》規定履行提名義務。可若按照這樣的邏輯，只要執政黨不提修憲，就還是提名，如此根本不可能廢除監察院。

國民黨籍的台北市長蔣萬安雖贊成廢除監察院，但黨主席鄭麗文卻認為這並非國民黨優先項目，立委有的支持廢除監察院，有的提出廢監院或是監院改民選等方案，但至於要不要審？國民黨團書記長林沛祥表示還要與黨中央討論，外界對於國民黨的下一步也霧裡看花。

若不審應乾脆修憲

民眾黨則是目前最明確表態要廢除監察院的政黨，並呼籲各黨不應將「廢考監」當作政治提款機，要求直接啟動修憲程序廢除監察院，將其職權回歸司法與立法體系，而在廢除監察院前，應該先凍結監察院非必要預算。但民眾黨在立院席次最少，修憲的最終態度還是要看兩大黨的態度。

照理說，若要廢除監察院，此次監委名單就不應該審理，否則就是自打臉「廢除監察院」的主張；可若是不審、持續拖延或凍結預算，外界也會好奇為何不乾脆修憲？即使修憲公投須超過9百萬票，只要三黨在立院有共識就可成案，若連立法院都無法成案，不就在在彰顯各黨過去高喊「廢除監察院」就是打假球？

在野就想廢監院？

因此，若監委審或不審都覺得為難的話，就應該儘速在修憲委員會提案，通過廢除監察院的提案，否則這個議題就只是「誰沒有執政，誰就想要廢監察院」的政治口水。

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