快訊

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

賣書也有罪！香港獨立書店售《黎智英傳》被逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

新監委審不審都為難 修憲才是解方

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】監委審或不審都很尷尬！總統賴清德提名監委後，雖有廢除監察院的呼聲，但若要廢除監察院，就不應該審理及通過監委人事，但若否決本次監委提名，總統府再提名是否可能接受？若要破除這樣的尷尬局面，各黨都應該儘速促成廢除監察院的修憲案。

不提修憲卻一直提名？

總統府11日宣布新任監察委員提名，但由於民進黨曾主張廢除監察院，此次卻提好提滿29人，引發外界質疑雙標。對此，副總統蕭美琴表示，在監察院尚未經修憲廢除前，總統必須依照《憲法》規定履行提名義務。可若按照這樣的邏輯，只要執政黨不提修憲，就還是提名，如此根本不可能廢除監察院。

國民黨籍的台北市長蔣萬安雖贊成廢除監察院，但黨主席鄭麗文卻認為這並非國民黨優先項目，立委有的支持廢除監察院，有的提出廢監院或是監院改民選等方案，但至於要不要審？國民黨團書記長林沛祥表示還要與黨中央討論，外界對於國民黨的下一步也霧裡看花。

若不審應乾脆修憲

民眾黨則是目前最明確表態要廢除監察院的政黨，並呼籲各黨不應將「廢考監」當作政治提款機，要求直接啟動修憲程序廢除監察院，將其職權回歸司法與立法體系，而在廢除監察院前，應該先凍結監察院非必要預算。但民眾黨在立院席次最少，修憲的最終態度還是要看兩大黨的態度。

照理說，若要廢除監察院，此次監委名單就不應該審理，否則就是自打臉「廢除監察院」的主張；可若是不審、持續拖延或凍結預算，外界也會好奇為何不乾脆修憲？即使修憲公投須超過9百萬票，只要三黨在立院有共識就可成案，若連立法院都無法成案，不就在在彰顯各黨過去高喊「廢除監察院」就是打假球？

在野就想廢監院？

因此，若監委審或不審都覺得為難的話，就應該儘速在修憲委員會提案，通過廢除監察院的提案，否則這個議題就只是「誰沒有執政，誰就想要廢監察院」的政治口水。

【更多精采內容，詳見

修憲 蕭美琴 監察院

延伸閱讀

柯建銘：廢監察院是民進黨政策 尊重其他黨派

廢監院恐波及人權會存續 紀惠容籲修法解套

柯建銘、柯文哲同台 「藍綠、綠白都要合作」

關西發現金影響議員席次 跨黨派竹縣議員赴監院陳情

相關新聞

批綠共諜二審輕判雙標 馬文君：地方首長行銷農產卻遭扣紅帽

民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮、前外交部長吳釗燮助理何仁傑、民進黨前黨工邱世元、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨涉共諜案遭判刑，高院今撤銷原判決，刑度皆變輕，其中何仁傑更改判無罪。國民黨立委馬文君表示，民進黨以「賣台」、「共諜」標籤扣在野帽子，對地方首長赴中交流、協助農產品行銷，或簽署不具法律拘束力的MOU都大肆批評；如今面對發生在自身陣營內的案件，卻似乎輕描淡寫帶過，標準明顯不一致。

政院修所得稅法 藍委喊加碼：學前特別扣除擴大到18歲

行政院提案修正「所得稅法」，「未成年子女免稅額」增加50%並可與「幼兒學前特別扣除額」疊加適用。國民黨立委李彥秀表示，政院所提版本「幼兒學前特別扣除」只能協助0至6歲的幼兒家長，國民黨團除支持「未成年子女免稅額」增加50%，「幼兒學前特別扣除」應加碼到18歲改為「未成年特別扣除」，給予家長更多幫助。

影／為鳳梨釋迦滅火 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

陸委會副主委梁文傑稱稱鳳梨釋迦是「仰中共鼻息的農產品」，引發農民反彈。賴清德總統今天出席台鐵集集線全線恢復通車典禮時表示，中國取消多項台灣農產品關稅優惠，以鳳梨釋迦為例輸陸關稅達29%；政府則透過經貿合作爭取茶葉等農產品輸美零關稅，並強調美國已是台灣農產品最大出口市場。

藍白提無人機納年度預算逐年審 政院：特別預算沒有不受監督

行政院提出無人載具採購特別條例草案，藍白則擬自提版本納年度預算由立院逐年審查。行政院指出，草案跟條例送到立法院後會受到全民公開監督，日前經立法院三讀的「國防特別條例」審查時，就被刪除無人機商購、委製等項目，代表特別預算沒有不受監督。

外交部：美聯邦政府第4度聯名致函 彰顯跨政黨挺台堅定立場

美國在台協會表示，美國國務院等跨單位聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台灣在貿易、投資等交流。外交部指出，我方表達感謝和誠摯歡迎，這已是美國聯邦政府第4次發布聯名函，顯示美國跨政黨行政部門持續深化與台灣在各領域合作的堅定立場。

美國務院函各州擴大與台交流 林佳龍表達誠摯歡迎與感謝

美國國務院、商務部與農業部於16日聯名致函全美各州州長及企業領袖，並由美國在台協會（AIT）於24日公布相關內容。信函強調台美夥伴關係緊密深厚，肯定台灣在國際經貿體系、先進製造與數位經濟等領域扮演重要角色，並鼓勵美國各州政府、地方政府及企業持續深化與台灣在貿易、投資、教育、觀光、災害防備等領域的交流合作。外交部今天表示，部長林佳龍對美國聯邦政府第四度共同致函支持深化台美關係，表達誠摯歡迎與感謝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。