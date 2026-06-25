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美英法德關切中國侵擾台海 陳培瑜：中共成麻煩製造者

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

中共解放軍近日持續在台海周邊侵擾我經濟海域與商船，包括美國在台協會（AIT）、七大工業國組織（G7）、英法德等國都表達關切。民進黨團副幹事長陳培瑜說，美英德法在同一天嚴厲批評中共、大力支持台灣，在國際外交上極為罕見，代表美英德法一致認同中共已經成為「麻煩製造者」。

陳培瑜說，美國在台協會AIT發文指出，國務卿魯比歐已表明美國對台軍售「沒有暫停」，更嗆聲美國在做決定時，不考慮中國的立場或意見；英國在台辦事處、德國在台協會、法國在台協會則發表聯合聲明，點名中共在台灣東部海域的活動，已經「威脅區域穩定」。

陳培瑜表示，這是指日本與菲律賓啟動專屬經濟區（EEZ）談判後，中共竟認為自己擁有主權，不僅表達抗議，更多次以執法之名，派海警船侵擾我國東部海域。

陳培瑜表示，但台灣已經分別跟日本、菲律賓簽訂漁業協定，且依照維也納條約法公約，日菲的劃界協商，不會對第三方的權益造成影響。所以中共只是假借名義吃台灣豆腐。賴總統前幾天已強調，中國不屬於這個區域的「沿岸國家」，沒有權利做出任何主張。

陳培瑜指出，AIT昨晚說得更直接「中國試圖在台灣和平管理長達70多年的海域行使管理權，只會加劇緊張情勢。」訊號非常明顯且強烈，美英德法一致認同這裡不是中共的地盤，中共已經成為「麻煩製造者」。反觀藍白，無論是軍購或日菲EEZ談判，發言方向全部都跟中共一致；從昨天各國聲明來看，藍白更是站在民主同盟的對立面「你們還要繼續站錯隊嗎？」

台海 陳培瑜 中共

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