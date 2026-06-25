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卓榮泰：馬太鞍溪堰塞湖已成淺灘 續監測致災風險
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年一度釀災，行政院長卓榮泰今天表示，馬太鞍溪堰塞湖目前呈現淺灘狀態，蓄水量小於0.5萬公噸，回歸河道型態，但上游仍有大量土方堆積有新生堰塞湖的致災風險，他要求農業部隨時掌握最新監測與警戒資訊。
農業部今天在行政院會報告堰塞湖監測與處置情形，說明萬里溪新堰塞湖、馬太鞍溪堰塞湖、南投竹山加走寮溪堰塞湖等現狀。
行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指出，馬太鞍溪堰塞湖目前呈現淺灘狀態、蓄水量小於0.5萬公噸，已經回歸河道型態，但上游推估仍有2.4億立方公尺的土方堆積，並有不安定土沙流出，可能有新生堰塞湖的致災風險，他請農業部持續監測堰塞湖與河道變化，隨時掌握最新監測與警戒資訊，並持續推動國有林治理措施。
至於南投竹山加走寮溪堰塞湖部分，卓榮泰說，目前南投竹山加走寮溪堰塞湖蓄水量為6.6萬公噸，也從溢流轉為滲流，下游沿線尚無保全住戶，沒有直接影響。
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