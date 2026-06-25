快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜率團訪華府 美議員挺軍售、避免雙重課稅

中央社／ 華盛頓24日專電

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問華府，今天出席駐美代表處舉辦的歡迎酒會，活動也有超過30位美國聯邦眾議員參加。議員表示，美國會對台支持是跨黨派的，呼籲川普政府批准140億美元對台軍售，美台避免雙重課稅也必須達陣。

韓國瑜21日率跨黨派立委訪美，繼鳳凰城後，昨晚抵達華府。訪團今天會晤7位民主黨籍聯邦參議員，包括參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（JeanneShaheen）、參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）及金安迪（Andy Kim），下午接著出席駐美代表處在美國聯邦眾議院朗沃斯辦公大樓（Longworth HouseOffice Building）舉辦的國會台灣連線酒會。

出席酒會的美議員包括前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）及史坦頓（Greg Stanton）、眾院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul），以及趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）等33位聯邦眾議員，橫跨民主、共和兩黨。

裴洛西致詞表示，美國國會對台灣的支持是跨黨派的，參、眾兩院都是如此。

貝拉指出，美台關係依舊強健，「台灣關係法堅定不移、六項保證堅定不移、我們不會就對台軍售進行談判，這是我們的政策」。台灣的未來必須由台灣人民決定。

他還說，很高興看到代表所有台灣黨派的代表團來訪。

另一方面，趙美心強調，雙重課稅是美台之間需要解決的一大問題，這是她將此議題列為自己在國會首要任務之一的原因。身為聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）成員，她先前協助推進「美台快速雙重稅收減免法案」，這項法案已在眾議院高票通過。

她說，「我們必須讓參議院開始審議，然後讓它簽署成法」，以加強美台夥伴關係。

在安全議題方面，劉雲平認為，阻止中國做出愚蠢舉動的最佳方法，是確保印太地區的所有國家都有資源來防衛自己。他呼籲川普政府批准140億美元的對台軍售。

此外，麥考爾表示，今年是美國建國250週年，同時也是台灣首次總統直選30週年，他想參加這場酒會表達對台灣的支持。他還透露，今年8月將再度訪台參加活動，並發表演講，「我對此感到很期待」。

韓國瑜這次率領7名朝野立委訪美，展開國會外交，訪團成員包括國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥。

韓國瑜 華府 韓國

延伸閱讀

韓國瑜與裴洛西會面 美議員發聲：盼賴總統有天能訪美

韓國瑜率團訪美 美參議員籲川普政府盡快通過對台軍售

籲美挺台參與國際 韓國瑜金句喻台灣處境：只能戀愛 不能結婚

韓國瑜抵華府…外界評估：美若想表態 規格將比鄭麗文高

相關新聞

綠批在野卡總預算救災金無法動支 國民黨團：滿手預算惡意欺騙

民進黨指控在野黨卡關總預算導致救災準備金無法動支，民眾黨立法院黨團書記長林沛祥今批評，民進黨又在指鹿為馬、胡說八道，要問賴清德總統與行政院長卓榮泰院長，「難道你們治理下的政府，只剩造謠才會執政嗎？明明滿手預算卻惡意欺騙全民。」

代理檢察總長機制無法源？法務部：暫無修法急迫性

針對代理檢察總長徐錫祥人事疑義，法務部今向立法院提專案報告表示，檢察總長不適用一般職務代理規定，實務上，已建立由法務部報請行政院呈請總統指派代理的運作機制，足以確保最高檢察署核心業務不中斷。

徐錫祥「代理」檢察總長又成政治焦點 鄭銘謙：他做得很好

立法院司法及法制委員會今進行「憲政獨立機關首長代理制度現況」報告，代理檢察總長徐錫祥爭議續成政治焦點。藍白立委認為，徐未通過人事同意權卻無限期代理，形同架空立委職權，法務部長鄭銘謙表示，不可一日無檢察總長，認為徐適任。

米克拉逼近災害準備金仍卡立院 莊瑞雄點名5藍委：不該擋救命錢

米克拉颱風逼近，中央氣象署發出豪大雨特報，不過，今年度中央政府總預算案至今持續延宕，導致合計170億的第一預備金、第二預備金及災害準備金無法正常動支。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，天災不會等立法院也不會等預算，並點名要選縣市長的藍委吳宗憲、江啟臣、蘇清泉、柯志恩、謝龍介，呼籲不該把救命錢擋在立院不審。

韓國瑜與裴洛西會面 王定宇：與鄭麗文訪美高下立判

立法院長韓國瑜率團訪美，他24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）公開會面。民進黨立委王定宇今天表示，國民黨主席鄭麗文日前訪美，所謂「膨風自吹自擂兼機密不可說」，被韓國瑜訪美「打臉打到啪啪啪啪響。」

鄭麗文喊見美參議員遭打臉 莊瑞雄：過度美化陸與習近平釀美方不信任

國民黨主席鄭麗文稱訪美期間見了9名國會議員，並在臉書點名美國參議院議員戴恩斯（Steve Daines），遭戴恩斯向非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）執行長江明信表明，鄭只見到特助。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，其立場過度美化中國與習近平，造成美方的不信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。