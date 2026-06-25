韓國瑜率團訪華府 美議員挺軍售、避免雙重課稅

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問華府，今天出席駐美代表處舉辦的歡迎酒會，活動也有超過30位美國聯邦眾議員參加。議員表示，美國會對台支持是跨黨派的，呼籲川普政府批准140億美元對台軍售，美台避免雙重課稅也必須達陣。

韓國瑜21日率跨黨派立委訪美，繼鳳凰城後，昨晚抵達華府。訪團今天會晤7位民主黨籍聯邦參議員，包括參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（JeanneShaheen）、參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）及金安迪（Andy Kim），下午接著出席駐美代表處在美國聯邦眾議院朗沃斯辦公大樓（Longworth HouseOffice Building）舉辦的國會台灣連線酒會。

出席酒會的美議員包括前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）及史坦頓（Greg Stanton）、眾院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul），以及趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）等33位聯邦眾議員，橫跨民主、共和兩黨。

裴洛西致詞表示，美國國會對台灣的支持是跨黨派的，參、眾兩院都是如此。

貝拉指出，美台關係依舊強健，「台灣關係法堅定不移、六項保證堅定不移、我們不會就對台軍售進行談判，這是我們的政策」。台灣的未來必須由台灣人民決定。

他還說，很高興看到代表所有台灣黨派的代表團來訪。

另一方面，趙美心強調，雙重課稅是美台之間需要解決的一大問題，這是她將此議題列為自己在國會首要任務之一的原因。身為聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）成員，她先前協助推進「美台快速雙重稅收減免法案」，這項法案已在眾議院高票通過。

她說，「我們必須讓參議院開始審議，然後讓它簽署成法」，以加強美台夥伴關係。

在安全議題方面，劉雲平認為，阻止中國做出愚蠢舉動的最佳方法，是確保印太地區的所有國家都有資源來防衛自己。他呼籲川普政府批准140億美元的對台軍售。

此外，麥考爾表示，今年是美國建國250週年，同時也是台灣首次總統直選30週年，他想參加這場酒會表達對台灣的支持。他還透露，今年8月將再度訪台參加活動，並發表演講，「我對此感到很期待」。

韓國瑜這次率領7名朝野立委訪美，展開國會外交，訪團成員包括國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥。