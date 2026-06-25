綠批在野卡總預算救災金無法動支 國民黨團：滿手預算惡意欺騙

民進黨指控在野黨卡關總預算導致救災準備金無法動支，民眾黨立法院黨團書記長林沛祥今批評，民進黨又在指鹿為馬、胡說八道，要問賴清德總統與行政院長卓榮泰院長，「難道你們治理下的政府，只剩造謠才會執政嗎？明明滿手預算卻惡意欺騙全民。」

林沛祥指出， 115年度總預算案金額高達 3兆350億元，依「預算法」第54條，總預算未通過時，「履行法定義務支出」與「既有延續性計畫」皆可覈實動支；另依「災害防救法」第57條明文規定，「各級政府」編列之救災經費若不敷使用，得視需要調整當年度收支進行「移緩濟急」支應，根本不受預算法部分限制。

林沛祥再指出，針對治水、TPASS、生育補助等38項具急迫性的計畫，立法院早在今年3月便通過「新興計畫先行動支案」，放行行政院先行動支約718億元。民進黨政府現在手頭上有近3兆總預算可以合法動用，救災錢一分不少，民進黨卻刻意隱瞞法規，用極端謊言恐嚇人民，行徑卑劣。

林沛祥說，147億元治水經費3月就已放行，別拿天災當政治提款機。民進黨恐嚇民眾沒有防災經費，事實上，因應氣候變遷的「縣市管河川及排水整體改善計畫」高達147億元（含地方補助款98億元），同樣已於今年3月經立法院同意先行動支。 治水救災的錢早就在行政院手上，民進黨卻硬要說成被卡關，難道行政院連自己手上有多少錢都不知道？民進黨還在喊窮，難道是行政院在故意卡各縣市的預算？

林沛祥表示，行政院手握353億元緊急救命錢，別拿中央預算綁架地方選舉。各縣市皆有議會通過的獨立「地方災害準備金」，臨災時第一時間即可動支，無須等待中央預算。更關鍵的是，依「財政收支劃分法」第16-1條規定，特別統籌分配稅款保留了4%，金額高達約353億元，這筆鉅款依法就是供行政院「支應地方政府緊急及其他重大事項所需經費」，行政院隨時可隨實際情形撥給需要的地方政府。民進黨刻意混淆預算機制，跨級點名在野黨參選人，完全是為了2026選舉的惡意造謠。

林沛祥批評，行政院違法拒編預算，才是卡關的唯一元兇。預算卡關的根本原因，在於行政院傲慢濫權，拒不編列立法院已三讀通過的法定預算，如原住民禁伐補償、公糧收購、軍人加薪等。115年中央政府總預算案根本就是一本違法編列的預算案，叫國會如何審查？國民黨團依法嚴審是捍衛「依法行政」，賴政府卻只會做賊喊抓賊，企圖用災害準備金轉移焦點，掩蓋自身的違法與無能。

國民黨團指出，民進黨的說法，讓全民有一種「指鹿為馬」的既視感。明明事實擺在眼前，卻硬要用政治濾鏡欺騙人民，這不是論述，這叫胡說八道。

林沛祥表示，民主社會可以有不同立場，但不能沒有基本事實。政治可以競爭，但不能靠扭曲事實、製造標籤來欺騙人民。民進黨的造謠慣犯行徑早有前科，正如陸委會副主委梁文傑過去公然撒謊說台灣人不吃鳳梨釋迦，事後卻由民進黨台東縣長參選人陳瑩出面洗白，這就是為了選舉利益硬拗、公然欺騙社會的最負面惡例。

林沛祥強調，人民的眼睛是雪亮的，不會因為每天重複一百遍的政治口號，就把謊言當成真理。與其一天到晚搞認知作戰、抹黑在野，不如回頭把人民真正關心的經濟、治安、能源、少子化做好。畢竟，謊話講得再大聲，也不會變成事實；指著鹿說是馬，最後迷路的，只會是自己。