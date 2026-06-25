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代理檢察總長機制無法源？法務部：暫無修法急迫性

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

針對代理檢察總長徐錫祥人事疑義，法務部今向立法院提專案報告表示，檢察總長不適用一般職務代理規定，實務上，已建立由法務部報請行政院呈請總統指派代理的運作機制，足以確保最高檢察署核心業務不中斷。

法務部指出，最高檢察署並非中央行政機關組織基準法所定的獨立機關，但檢察總長須經總統提名、立法院同意任命，並依法獨立行使檢察權，其職務獨立性與獨立機關首長具有相當共通性。

法務部表示，司法院、監察院、考試院、公平會及NCC等機關均於組織法中明定首長出缺或不能視事時的代理機制，以維持機關正常運作，不過，檢察總長屬特任官，非銓敘職務，因此不適用「各機關職務代理應行注意事項」所定一般職務代理規範。

法務部說，歷次檢察總長出缺時，均由法務部報請行政院呈請總統核定代理人選，並依人事任命權與代理權源同一原則辦理，包括陳聰明、黃世銘、邢泰釗等案，均循例由總統指派代理模式辦理，以確保選舉查察、非常上訴及檢察業務持續運作，已有長期運作慣例。

法務部表示，現行代理機制運作順暢，足以保障人民訴訟權益及維持機關運作，因此暫無修法急迫性，未來如有修法需要，將尊重主管機關意見並審酌實務需求。

法務部說，檢察總長雖不屬法定獨立機關首長，且不適用一般職務代理規定，但實務上已建立由法務部報請行政院呈請總統指派代理的運作機制，以確保檢察權行使及最高檢察署核心業務不中斷。

代理檢察總長徐錫祥。圖／聯合報資料照
代理檢察總長徐錫祥。圖／聯合報資料照

法務部 修法 徐錫祥

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