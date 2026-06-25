徐錫祥「代理」檢察總長又成政治焦點 鄭銘謙：他做得很好

立法院司法及法制委員會今進行「憲政獨立機關首長代理制度現況」報告，代理檢察總長徐錫祥爭議續成政治焦點。藍白立委認為，徐未通過人事同意權卻無限期代理，形同架空立委職權，法務部長鄭銘謙表示，不可一日無檢察總長，認為徐適任。

民眾黨立委陳昭姿表示，檢察總長代理沒有法律層級的規範，連最基本的人事「辦法」都沒有，一直以來都以「慣例」代理，台灣是法治國家，檢察署卻毫無法制，立法院已否定徐的人事案，總統賴清德卻指定徐代理，這樣適合嗎？

國民黨立委林沛祥說，徐錫祥的人事遭否決，卻透過代理方式運作，對重要職務的代理建議建立合理的補提名期限、代理時間的上限，以及應向立法院報告補提名程序進度的機制。

國民黨立委翁曉玲表示，一般文官代理期限1年，必要時再延長1年，不過，徐錫祥等政務官權力大卻無限期代理，政務體系會出現問題，徐錫祥做得好與不好，與代理法制無關，應提升代理制為法律位階。

國民黨立委許宇甄說，代理不能沒有期限，應終結現行制度亂象，並仿照美國聯邦法律對重要職務代理明訂出代理的期限、權限。

民進黨立委張雅琳表示，獨立機關首長代理制度是假議題，事實上，針對大法官人選賴清德已進行2波提名，但藍白卻人事「獵殺」用政黨競爭影響人事案，檢察總長人事案被卡住加上代理期限被堵住，將影響確定判決人民的司法救濟。

鄭銘謙表示，不可一日無檢察總長，徐錫祥學經歷非常適合，在業界令人稱讚，徐上任後行使職權非常妥適「他做得很好」；鄭說，沒有檢察總長會影響人民的訴訟權利，檢察總長還負責督導選舉查察，而代理制度是種過渡的行政處置，不能一直更替。

代理檢察總長徐錫祥。圖／聯合報資料照