民進黨：美英法德關切中國挑釁行為 訊號明確

民進黨發言人林楚茵今天表示，面對中國對台海的灰色地帶襲擾，美、英、法、德駐台機構機接連發聲明關切，對中國的挑釁行為給出明確訊號。她呼籲北京當局停止軍事恫嚇與灰色地帶脅迫，放棄以武力改變現狀的企圖。

民進黨發布新聞稿，林楚茵說，近年台海和平穩定成為民主國家共同語言，中國卻持續企圖將台灣海峽「內海化」，甚至更進一步破壞印太區域穩定，這樣蠻橫的作為，讓世界越來越清楚，誰是區域的麻煩製造者。

林楚茵說，2026年G7領袖峰會，7國領袖再度發出一致聲音，不僅重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變台海現狀，更將關注範圍由台海進一步擴大至東海與南海。

林楚茵表示，國際社會都在尋求和平穩定的區域發展，反觀北京當局，近年來卻持續透過灰色地帶脅迫改變現狀。中國這些蠻橫的作為，每一項都在證明中共當局就是不斷以軍事威脅、經濟脅迫與法律戰改變現狀的一方。

林楚茵強調，台灣站在民主防線的最前沿，也是全球半導體與高科技供應鏈的重要樞紐。台灣守護的不只是自身的民主自由，更是全球經濟與科技發展不可或缺的重要環節。面對威權擴張，台灣將持續強化自我防衛能力，提升經濟、科技與社會韌性，深化與理念相近國家的合作，並秉持負責任的態度維持現狀，推動健康有序的兩岸交流。