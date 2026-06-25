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韓國瑜與裴洛西會面 王定宇：與鄭麗文訪美高下立判

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜率團訪美，他24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）公開會面。民進黨立委王定宇今天表示，國民黨主席鄭麗文日前訪美，所謂「膨風自吹自擂兼機密不可說」，被韓國瑜訪美「打臉打到啪啪啪啪響。」

王定宇指出，眾議院共和黨議員蒂法尼（Tom Tiffany）更表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。這是韓國瑜立院跨黨派訪美團第一場酒會，超過40位美國參眾議員出席，留影還能公開，名字、長相都可以公布，包括前眾議院議長斐洛西，不像鄭麗文口中的10位議員，有電梯偶遇還拒絕合照的眾議員，有好幾位是為了噹鄭麗文才見她的，或是將特助膨風成參議員，兩人相比，高下立判。

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