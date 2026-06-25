鄭麗文喊見美參議員遭打臉 莊瑞雄：過度美化陸與習近平釀美方不信任

國民黨主席鄭麗文稱訪美期間見了9名國會議員，並在臉書點名美國參議院議員戴恩斯（Steve Daines），遭戴恩斯向非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）執行長江明信表明，鄭只見到特助。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，其立場過度美化中國與習近平，造成美方的不信任。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，鄭主席主觀上期待最高規格接待，但回國後卻要一直解釋受到的質疑，外界會評論是否因為鄭在訪美前先去跟中國大陸國家主席習近平見面，且其立場過度美化中國與習近平，造成美方的不信任。

莊瑞雄說，雖然鄭麗文強調見了重要人物，但被點名的參議員馬上跳出來否認，這就是鄭麗文自己的問題了，美方會觀察在野黨主席是否站在台灣自身的立場，顯然立場受到了美方的質疑。

民進黨立委鍾佳濱則說，應該正面解讀其效果，第一是「公照效應」，因為鄭麗文的訪美讓美方抬高了對韓院長的接待規格；第二是讓美國政壇表達對台正面支持的態度，區隔出其對親中勢力的反應；第三是讓國人理解，親中勢力不只在台灣沒市場，在國際民主同盟國也沒有市場。

至於韓國瑜訪美會見了40多位聯邦參眾議員，有議員當面提到希望賴清德總統有天能訪問美國。莊瑞雄說，這顯示台美關係越來越緊密，雖然韓院長幽默形容台美關係「只能戀愛不能結婚」，點出中國因素造成的困擾，但外交畢竟不是婚友社，台灣在國際上建立非官方關係雖有其無奈，但透過跟更多人交往，台灣就能做出更多貢獻。

莊瑞雄表示，台灣在交很多好朋友時，很多人會出來阻止，而從美方議員的說法顯示連美國都期待跟台灣進一步交流，更期待賴總統有天能對台美外交關係做出突破。