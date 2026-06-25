美國務院鼓勵各州擴大與台交流 綠黨團：陸不斷以跨國鎮壓方式阻撓

美國在台協會（AIT）昨表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台灣在貿易、投資、觀光及災害防備方面的交流。民進黨立院黨團表示，美方從過去支持台灣加入國際組織，到鼓勵各州與企業加大與台灣交往，不過，中國不斷以跨國鎮壓方式阻撓台灣。

民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄表示，這次立法院長韓國瑜率隊不分黨派出訪美國，受到高規格對待，連AIT都秀出臉書鼓勵各州或企業加大與台灣的交流，「只要不分黨派站在國家立場努力，就能進一步深化台美交流，這已從過去支持台灣加入國際組織，深化到鼓勵各州與企業加大與台灣的交往」，台灣在民主夥伴中是值得信賴且有能力做出貢獻的，這是政府與民間共同努力造成的深遠影響。

黨團書記長范雲則說，由於中國大使館最近發函給美國地方州政府企圖阻撓交流，AIT特別告知州政府官員或領袖，若受到施壓都可跟美國國務院聯絡，顯示中國不斷以跨國鎮壓方式阻撓台灣與各國進行平等互惠的交流，感謝美國持續加深對台交流。